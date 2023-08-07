Samanyolu Haber /Politika / Kulis: Erdoğan fatura kesmeye hazırlanıyor, işte topun ağzındaki isimler /07 Ağustos 2023 08:54

Kulis: Erdoğan fatura kesmeye hazırlanıyor, işte topun ağzındaki isimler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kaybıyla ilgili faturayı partinin ağır toplarına kesmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Ekim ayında yapılması planlanan kongre sonrası yönetimde Binali Yıldırım, Hamza Dağ, Hayati Yazıcı gibi isimlere yer verilmeyeceği iddia edildi.

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14 Mayıs'ta düzenlenen parlamento seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında yapılması planlanlanan kongrede fatura kesmesi bekleniyor.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre kulislerde Erdoğan'ın, parti yönetiminde de aynı milletvekili aday listelerindeki yüzde 70’lere varan değişikliğe gitmeyi düşündüğü konuşuluyor.

2024'E 'YENİ İSİMLERLE'

Erdoğan'ın 2023 seçimlerindeki oy kaybının 'yerel seçimlerde tekrarlanmaması' için ekim ayında yapılması planlanan 8. olağan kurultayda 'A takımında da değişikliğe gideceği' belirtiliyor. Erdoğan'ın böylece 'CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlığını kazanmak için yeni isimlerle yol yürüyeceği' ifade ediliyor.

Uzun süredir parti yönetiminde bulunan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz gibi partinin önemli isimlerine kongre sonrasında yönetimde yer verilmeyeceği de iddia ediliyor.

SIRAKAYA VE ZENGİN

Parti kulislerinde ayrıca “kongrede beklenen değişikliğin sinyalinin seçimlerden hemen sonra dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevi için Zafer Sırakaya, insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine ise de Mehmet Ali Zengin’in getirilmesiyle verildiği” de konuşuluyor.
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