Kulis haber: Sinan Oğan, Erdoğan'a mı destek verecek?

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.88 oranında destek bulduğu, ancak '50+1' şartının sağlanamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimininde yüzde 5.17'lik oyuyla kritik bir konuma gelen Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta kimi destekleyeceği merak konusu.



Oğan, geçtiğimiz günlerde The New York Times (NYT) gazetesine verdiği demeçte desteğinin karşılıksız olmayacağını ve kurulacak hükümette üst düzey görev talep edeceğini söylemişti: "Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım?"



Erdoğan ise Oğan'la yapılabilecek olası işbirliğine dair soruya "Bugüne kadar da hiç bu tür pazarlıklara girmiş biri değilim" yanıtını vermişti.



TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, sonucu kamuoyunca merakla beklenen gelişmeyle ilgili olarak kulislerden edindiği bilgileri aktardı:



"Oğan kararını açıklamadan ben de Ankara kulislerini yokladım. Edindiğim bilgilere göre, yakın çevresine, 'Sığınmacılar konusu haricinde hemen her konuda Cumhur İttifakı ile uzlaşıyoruz' diyen Oğan, ikinci turda Erdoğan’a açık ve net destek verecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede de bazı temel konular üzerinde anlaştıkları dile getiriliyor.



Fakat en önemli detay şu: Sinan Oğan desteği karşılığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bakanlık ya da hükümette herhangi bir görev talep etmedi, hiçbir konuda pazarlık yapmadı."



'HÜDAPAR'LA ARASINA MESAFE KOYMAYAN PARTİLERE HÜKÜMETTE GÖREV VERİLMESİN'

Yine kulislerde Oğan'ın iktidar partisiyle belirli konular üzerinde anlaştığının konuşulduğunu dile getiren gazeteci, siyasetçinin hassasiyetini dile getirdiği konu başlıklarını ise şöyle sıraladı:



"- HDP ve HÜDAPAR gibi terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan partilere hükümette görev verilmeyecek.



- Sığınmacılar konusunun çözülmesi bir takvime bağlanacak.



- Anayasa’nın ilk dört maddesi tartışmaya açılmayacak.



Sinan Oğan, bugün (22 Mayıs) bu başlıklar dahilinde Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Erdoğan’a desteğini açıklayacak. Tabii ilk turda Sinan Oğan’a oy veren 2 milyon 831 bin 208 seçmenden kaçının ikinci turda Erdoğan’ı destekleyeceğini de 28 Mayıs akşamı görmüş olacağız."



Yazının tamamı.



Editörün notu: Oğan'ın 'mesafe konulmalı' dediği yapıların arasında yer alan HÜDA Par, AKP listelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmişti.



OYLARI NASIL DAĞILIR?

14 Mayıs'tan önceki saha çalışmaları sonucu seçimlerin ikinci tura kalacağını öngören Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, Oğan'ın oylarının dağılımın şöyle olabileceğini tahmin etmişti:



"(...) Sinan Oğan, tarafsız kalırsa;



Yüzde 1.8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider



Yüzde 1,8 Recep Tayyip Erdoğan'a gider



Yüzde 1.6 sandığa gitmez.



Sinan Oğan, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını açıklarsa;



Yüzde 2,2 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider



Yüzde 1,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider



Yüzde 2,0 sandığa gitmez



Sinan Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıklarsa;



Yüzde 1,8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider



Yüzde 2,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider



Yüzde 1,4 sandığa gitmez."



Birçok siyasetçi bilimci, Oğan'ın büyük ölçüde protesto oylarıyla yüzde 5.17'yi yakaladığını ifade ediyor.