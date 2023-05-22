Samanyolu Haber /Teknoloji / İlk Suudi kadın astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yola çıktı /22 Mayıs 2023 08:27

İlk Suudi kadın astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yola çıktı

Bir SpaceX roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ikinci özel seyahatini gerçekleştirmek üzere Pazar günü fırlatıldı. Ekip arasında Suudi Arabistan’ın ilk kadın astronotu da yer aldı.

SHABER3.COM

Rayyanah Barnawi ve Ali al-Qarni, Pazar günü ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle yola çıktı.

İki Suudi astronot, bir dizi deney gerçekleştirmek için ilk kez özel bir görevle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidiyor.

Resmi Suudi Haber Ajansı (SPA), iki astronotun "insan araştırmaları, hücre bilimleri ve mikro yerçekimi ortamında bulut tohumlama" odaklı 14 deney gerçekleştireceğini yazdı.

Kanser kök hücre araştırmalarında uzmanlaşmış bir bilim insanı olan Barnawi, Suudi Arabistan'ın meme kanseri araştırmalarını ilerletmeye odaklanacak.



Astronotlar ayrıca uzay uçuşu sırasında yerde 12.000 Suudi öğrenciyle üç bilinçlendirme deneyi gerçekleştirerek, gelecek nesil bilim insanlarına ve astronot adaylarına ilham vermeyi amaçlıyor.

AX-2 misyonu eski NASA astronotu Peggy Whitson tarafından yönetiliyor ve yine ödeme yapan astronot John Shoffner'i taşıyor.

Geçen yıl Nisan ayında SpaceX, ISS'ye ilk tamamı özel astronot ekibini fırlatmıştı ve bu, Dünya yörüngesine turistik seyahatlerde bir kilometre taşı olarak görülmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İlk Suudi kadın astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’na... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:40:54