Samanyolu Haber /Politika / Kulis: İmamoğlu manifestosunu açıklayacak... /04 Temmuz 2023 08:38

Kulis: İmamoğlu manifestosunu açıklayacak...

CHP'deki 'değişim' çağrısını başlatan isim olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün veya bu hafta içinde bir 'manifesto' açıklayacağı iddia ediliyor. Ankara kulislerinde Özgür Özel ve İmamoğlu'nun fikir birliği konusunda yakınlaştığı iddia edilirken; ‘değişim’ diyenlere yeni bir ismin daha katılması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı seçimlerinde istediğini bulamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ikinci tur sonrası başlayan 'değişim' tartışmaları sürüyor.

Kurban Bayramı tatilinin de sona ermesiyle; Ankara'da gözler, CHP'de değişim tartışmasını başlatan isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yayımlayacağı manifestoya çevrildi.

İMAMOĞLU NE AÇIKLAYACAK?

Ekrem İmamoğlu'nun, "Değişime davet" adını taşıyan manifestosunu bugün veya bu hafta yayımlaması bekleniyor. İmamoğlu'nun kurmaylarını da kamuoyuna tanıtacağı belirtiliyor.

NTV'nin aktardığına göre manifestoyla aynı ismi taşıyan bir internet sitesi de kurularak CHP'de değişim isteyen partililerin görüş ve önerileri alınacak.

"BAZI İLGİNÇ İSİMLERİ DUYABİLİRİZ"

İmamoğlu'nun bir deklarasyon yayımlayacağı iddiasına ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yapan gazeteci Gürkan Hacır, bugünü (4 Temmuz Salı) işaret ederek, "İmamoğlu yarın deklarasyon açıklayacak. Kılıçdaroğlu’na karşı olan muhaliflerin bir kısmının bu deklarasyon etrafında toplanması bekleniyor. Yarın bazı ilginç isimleri de duyabiliriz. CHP tamamen içe döndü" ifadelerini kullandı.

CHP'li Barış Yarkadaş da kişisel sosyal medya hesabından yine bugünü işaret ederek; "Yarın ilginç bir gün olacak…" notunu düştü.

"VELİ AĞBABA DA DEĞİŞİM DİYECEK"

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre ise İmamoğlu, “Nasıl bir değişim?” sorusuna yanıt vereceği açıklamasında görüşlerini ortaya koyacak. Ayrıca CHP’liler ve toplumun görüşlerinin alınması için bir süreç başlatılacak. Açıklamayla ‘birlikte ve ortak akıl ile değişim’ teması öne çıkarılacak.

Öte yandan ‘değişim’ diyenlere yeni bir ismin daha katılması bekleniyor. CHP’nin eski genel başkan yardımcısı, parti meclisi üyesi ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba’nın da ‘değişim’ isteyeceği öğrenildi.

ÖZEL-İMAMOĞLU YAKINLAŞMASI

Parti kulislerinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu’nun yakınlaşmaya başladığı ve süreç içinde fikir birliği sağlanması halinde ortak hareket edebilecekleri de konuşuluyor.
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