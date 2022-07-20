Samanyolu Haber /Gündem / Kulis: Üst düzey AKP’li isim gayrimenkullerini elden çıkarıyor: ‘Abi kaçıyorlar’ /20 Temmuz 2022 11:51

Kulis: Üst düzey AKP’li isim gayrimenkullerini elden çıkarıyor: ‘Abi kaçıyorlar’

Halk Tv yazarı Barış Soydan, 'AKP içinde önemli görevler yapmış bir ismin Ankara'daki gayrimenkullerini elden çıkardığı' iddiasını gündeme getirdi.

SHABER3.COM

Halk TV yazarı Barış Soydan, AKP içindeki bazı ileri gelen isimlerin ekonomide yaşanan kötü gidişattan rahatsızlık duyduklarını kulis bilgisi olarak aktardı.

Soydan, AKP’de zaman zaman önemli görevlerde bulunmuş bir siyasetçinin Ankara’daki gayrimenkullerini elinden çıkardığının iddia edildiğini belirtti. “Buna dair, hem de parti içinde yapılan ilginç bir yorum var: ‘Abi kaçıyorlar…’ Bu bir yakıştırma olabilir. Ama parti tabanındaki psikolojiyi göstermesi açısından hayli ilginç bir yakıştırma.” ifadelerini kullandı.
 
Barış Soydan, yazısının ilgili bölümünde da şunları kaydetti: “Hayati Yazıcı’nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ekonominin içinde bulunduğu duruma dair endişelerini aktarmaya çalıştığı, ‘Acil bir şeyler yapma ihtiyacı var’ dediği iddia ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre Erdoğan, Yazıcı’ya işlerin rayına gireceği, az kaldığı cevabını vermiş.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kulis: Üst düzey AKP’li isim gayrimenkullerini elden... Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sosyal Medyada gündem oldu

Sosyal Medyada gündem oldu

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

Yıldız isim şoka girdi...

Yıldız isim şoka girdi...

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Yeşil sahalarda ilk defa denediler

Yeşil sahalarda ilk defa denediler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:44:30