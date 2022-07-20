Kulis: Üst düzey AKP’li isim gayrimenkullerini elden çıkarıyor: ‘Abi kaçıyorlar’

Halk TV yazarı Barış Soydan, AKP içindeki bazı ileri gelen isimlerin ekonomide yaşanan kötü gidişattan rahatsızlık duyduklarını kulis bilgisi olarak aktardı.





Soydan, AKP’de zaman zaman önemli görevlerde bulunmuş bir siyasetçinin Ankara’daki gayrimenkullerini elinden çıkardığının iddia edildiğini belirtti. “Buna dair, hem de parti içinde yapılan ilginç bir yorum var: ‘Abi kaçıyorlar…’ Bu bir yakıştırma olabilir. Ama parti tabanındaki psikolojiyi göstermesi açısından hayli ilginç bir yakıştırma.” ifadelerini kullandı.





Barış Soydan, yazısının ilgili bölümünde da şunları kaydetti: “Hayati Yazıcı’nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ekonominin içinde bulunduğu duruma dair endişelerini aktarmaya çalıştığı, ‘Acil bir şeyler yapma ihtiyacı var’ dediği iddia ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre Erdoğan, Yazıcı’ya işlerin rayına gireceği, az kaldığı cevabını vermiş.”



