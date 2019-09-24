Kulp'ta HDP'lilere saldırı: İki yaralı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde belediye eşbaşkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanması nedeniyle meclis üyelerine dayanışma ziyaretine giden HDP’li yöneticilere silahlı bir grup saldırı düzenlendi.







Kulp’ta yedi kişinin öldüğü patlama gerekçe gösterilerek Kulp Belediyesi eşbaşkanları Mehmet Fatih Taş, Fatma Ay’ın da aralarında bulunduğu beş kişi tutuklanmıştı. Ay ve Taş’ın yerlerine kayyım atanmasına nedeniyle, HDP yöneticileri ilçedeki belediye meclis üyelerine dayanışma ziyaretine gitti. İlçeye giden Ergani, Silvan ve Hazro belediye meclis üyeleri ile üç ilçenin HDP yöneticileri, belediye önünde yaptıkları oturma eyleminden sonra dönüş yolunda silahlı 10 kişilik uzun namlulu silahlı bir grubun saldırısına uğradı. Sopa ve copun kullanıldığı saldırıda iki kişi yaralandı, araçların camları kırıldı.





KORUCU OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ





Belediye önünde oturma eylemi yapan meclis üyeleri, dönüş yolunda bir pikap tarafından takip edildi. Kulp’un çıkışında, pikaptakiler tarafından önleri kesilen meclis üyeleri, aynı grubun saldırısına uğradı.





Silahlı grup, HDP ve meclis üyelerinin konvoydaki ilk aracını durdurarak küfür ve hakaret eşliğinde saldırdı. Saldırıyı yapanların köy korucuları olduğu iddia edildi.Saldırı durdurulurken, HDP’liler askeri noktada durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünden geçirildi.