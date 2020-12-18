Kulüpler Birliği beIN Sports'a kazan kaldırdı

Kulüpler Birliği aracılığıyla tepkisini gösterecek olan kulüplerin futbolcuları, bu hafta oynanacak maçlarda bir dakika süreyle mücadele etmeyecek.







Digiturk beIN'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtine Kulüpler Birliği yapılacak eylemle ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır. Uzun yıllardır iş ortağımız olan Digiturk beIN Media Group’un yukarıda belirtiğimiz maddi sorunlarımızı ivedilikle çözmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.





Birliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin yayıncı kuruluşun yapması gereken ödemelerde aksaklıklarla ve ciddi sorunlarla karşılaştığı belirtildi ve, "Yaşanan sıkıntılı süreçte gelirlerimizden önemli derecede indirim yapmamıza, bütün gayretlerimize ve anlayışımıza, TFF’nin yayıncı kuruluşla yaptığı tüm görüşmelere, temaslara, istişarelere ve üstelik de taraflar arasında uzlaşı sağlanmasına rağmen yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi her geçen gün biz kulüpleri endişeye ve batağa sürüklemektedir" ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Bu kapsamda Süper Lig Kulüpleri ve 1. Lig Kulüpleri olarak Süper Ligin 13. Haftasında ve TFF 1.Lig’in 15. Haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır. Uzun yıllardır iş ortağımız olan Digiturk beIN Media Group’un yukarıda belirtiğimiz maddi sorunlarımızı ivedilikle çözmesini bekliyoruz.





Mevcut belirsiz durumun sona ermesi ve kulüplerimizin sözleşme koşulları gereği hak ettikleri şartların yerine getirilmesi için gerekirse hukuk çerçevesinde ve benzeri bu tarzda aksiyonların alınacağından kimsenin şüphesi olmasın."





Digitürk ise iddiaları reddetti ve bir açıklama yaptı:





"Digiturk olarak, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği tarafından yapılan açıklamayı büyük şaşkınlıkla karşıladık” denildi.





Yayın lisans haklarının Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ait olduğu kaydedilen açıklamada, TFF'ye oynanan bütün maçların ödemesinin yapıldığı aktarıldı:





“TFF, Digiturk tarafından yapılan ödemeleri alır ve kulüplere dağıtır. Buna göre Digiturk, 2020/21 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF'ye tam olarak ödemiştir."