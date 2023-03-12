Kumarbazların Erdoğan tercihi değişti

İktidara yakın olan ancak Sedat Peker'in ifşalarının ardından iktidarla arası açılan gazeteci Hadi Özışık'ın 'anket' diyerek duyurduğu oranların 'bahis' olduğu ortaya çıkmıştı.







Election Betting Odds adlı bahis sitesinde, iki gün önce kullanıcıların yüzde 60.5 oranında seçilme şansı verdiği Erdoğan'ın 'seçilme şansı' günden güne düştü.





YÜZDE 60.5'TEN YÜZDE 44.3'E DÜŞTÜ

Hadi Özışık’ın programına aldığı Osman Diyadin, önceki gün Hadi Özışık'ın programına bağlanarak bahis sitesindeki son oranları paylaşmıştı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 60.5, Millet İttifakı'nın adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32.4 idi.





Sonuçların 'anket' değil 'bahis' olduğunun anlaşılmasının ardından ise bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahis sitesindeki 'seçilme şansı' giderek düştü ve 44.3'e geriledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'seçilme şansı' ise 37.2'ye yükseldi.







