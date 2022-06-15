Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Kur Korumalı için vatandaşın cebinden üç ayda 21.1 milyar TL çıktı' /15 Haziran 2022 13:19

'Kur Korumalı için vatandaşın cebinden üç ayda 21.1 milyar TL çıktı'

Dövizi dizginlemek gerekçesiyle çıkarılan Kur korumalı Mevduat sistemi hazinenin içini boşalttı

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Ekonomi yazarı Alaatin Aktaş, dövizi dizginlemek gerekçesiyle çıkarılan Kur korumalı Mevduat sistemine tepki gösterdi. 

Aktaş, Twitter hesabında, Kur Korumalı Mevduat için üç ayda vatandaşın cebinden toplam 21.1 milyar TL çıktığını ifade etti. 

Aktaş'ın tweet'i şöyle: 

"Kur Korumalı Mevduat...
Büyük buluş.
Şahane keşif!
Dünyayı kıskandıran önlem!

Peki sonuç?
İlk üç ayda vatandaşın cebinden alınan:
-Martta 11.7 milyar.
-Nisanda 4.6 milyar.
-Mayısta 4.8 milyar.

Toplam 21.1 milyar TL.
(Bu arada TL, Türk Lirası mı, Türkiye Lirası mı?)" 


Kur Korumalı Mevduat sistemi, 21 Aralık 2021 gecesi, dolar kuru 18'in üstündeyken AKP hükümeti tarafından yürürlüğe konmuştu. Bu sistemin duyurulmasıyla dolar kuru 12 seviyelerine gerilemişti. Ancak aradan geçen zamanda dolar kuru yine 17'nin üzerine geldi ve şu an 17.27 seviyelerinde. 
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