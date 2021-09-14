Samanyolu Haber /Dünya / Küresel ısınmayla ilgili dikkat çeken anket /14 Eylül 2021 23:55

Küresel ısınmayla ilgili dikkat çeken anket

Gün geçtikçe etkileri daha çok ve yıkıcı bir şekilde ortaya çıkan küresel ısınma konusunda dünya genelinde yapılan anketten bakın hangi sonuçlar çıktı.

SHABER3.COM

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerinde yaşayanların üçte ikisi iklim değişikliğinin yakında kendi hayatlarını etkileyeceğinden endişe ederken, birçok ülkede ABD’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinin yeterli bulunmadığı bildirildi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi'nin Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’daki 17 ülkede 20 bin kişinin katılımıyla düzenlediği anket, dünyada iklim değişikliği konusunda endişelerin arttığını ve en gelişmiş ülkelerin vatandaşlarının bile bundan kişisel olarak etkileneceğine inandığını gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 72’si hayatlarının bir noktasında iklim değişikliğinden etkileneceğini söylerken, yüzde 80 iklim değişliğiyle mücadele için yaşama ve çalışma biçiminde en azından bazı değişiklikler gerçekleştirmeye, yüzde 34 ise birçok değişiklik yapmaya istekli olduğunu ifade etti.

Rapor, anketin daha önce yapıldığı 2015 yılına göre birçok ülkede endişelerin arttığını gözler önüne serdi.

Bu yaz seller nedeniyle 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da iklim değişikliğinden çok endişe duyanların oranı geçen 6 yıl içinde yüzde 18’den yüzde 37’ye çıkarken, İngiltere, Avustralya, Güney Kore ve İspanya’da benzer bir artış kaydedildi.

Endişelerin azaldığı tek ülke Japonya

Geçen 6 yıl içinde endişelerin azaldığı tek ülke ise Japonya oldu. ABD’de de ise iklim değişikliğine bakışın değişmediği belirtildi.

Son yıllarda iklim değişikliği protestolarında başı çeken 18-29 yaş grubu genç yetişkinler, en çok endişelenen grup olarak öne çıktı.

Pew Araştırma Merkezi, anketin yapıldığı 17 ülkenin tamamında katılımcıların büyük bölümünün iklim değişikliğiyle mücadele için hayatlarında değişiklikler yapmaya istekli olduğunu, bu oranın ABD ve Kanada'da katılımcıların üçte ikisine ulaştığını bildirdi.

Ankette kendisini siyasi yelpazenin solunda tanımlayanların, sağında tanımlayanlara göre iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha istekli olduğu görülürken, bu ayrım yüzde 94’e yüzde 45 ile en belirgin biçimde ABD'de tespit edildi.

ABD'ye kötü not 

Ankette ABD’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinin beğenilmediği de ortaya çıktı. Avustralya, Yeni Zelanda ve birçok Avrupa ülkesinde her 10 kişiden en az 6’sı ABD’ye iklim konusundaki mücadelesi için kötü not verdi.

Ancak dünyada sera gazı emisyonlarının üçte birinden fazlasını üreten Çin, kamuoyunda ABD’den çok daha düşük not aldı. Katılımcıların yüzde 78'i Çin'in iklim mücadelesini "kötü" olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği (AB) katılımcıların yüzde 63’ünden, Birleşmiş Milletler (BM) ise yüzde 56’sından "iyi" notu aldı.

Anketin ABD, Almanya, Avustralya, Belçika, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İsveç, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Singapur, Tayvan, Yeni Zelanda ve Yunanistan’da geçen ilkbahar aylarında yapıldığı bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Küresel ısınmayla ilgili dikkat çeken anket Sonraki Haber >>

Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

İTÜ birincisinin mezuniyet konuşması büyük ilgi gördü

İTÜ birincisinin mezuniyet konuşması büyük ilgi gördü

Maaşını alamayan kepçe operatörü patronun kamyonları ezdi

Maaşını alamayan kepçe operatörü patronun kamyonları ezdi

Ortaokul öğrencilerine ağır hakaretler

Ortaokul öğrencilerine ağır hakaretler

New York'ta aşı karşıtı protesto

New York'ta aşı karşıtı protesto

Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı gönüllülerine yapılan işkenceleri anlattı

Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı gönüllülerine yapılan işkenceleri anlattı

AKP’li Erzurum Belediye Başkanı, canlı yayında küfür etti

AKP’li Erzurum Belediye Başkanı, canlı yayında küfür etti

Damat Berat tribünde görüntülendi

Damat Berat tribünde görüntülendi

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:04:55