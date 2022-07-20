Küresel resesyon endişesi azaldı: Dolar ne kadar oldu?

TL'nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 15.5, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 25 seviyesinde.





Dolar/TL'yi de yukarı yönlü etkilediği için takip edilen ayrıca doların 20 yılın zirvesine yükselmesine neden olan küresel resesyon endişesi ise dün bir miktar azaldı. Endişelerin azalmasında Rusya'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı doğalgaz ihracatının yeniden başlayacağı haberi de etkili oldu.







DOLAR İKİ HAFTANIN DİP SEVİYESİNE YAKIN

Bugün iç piyasada temmuz ayı tüketici güven endeksi, TCMB'nin tatil nedeniyle bugün açıklayacağı 8 Temmuz haftasına ilişkin veriler ve Hazine haziran borç stoku verileri takip edilecek. Lokal veri gündeminin piyasa etkisi beklenmiyor. Küresel piyasalarda faiz artışları fiyatlamaları ve risk iştahı yakından takip ediliyor.





ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan şirket bilançoları ve Avrupa'ya Rus doğalgaz sevkiyatının yeniden başlayacağı beklentisinin risk iştahını canlandırarak resesyon endişelerini yatıştırmasıyla yükselişini sürdürdü; dolar ise iki haftanın dip seviyesine yakın seyretti.





ABD'de birçok şirketin beklentilerin üzerinde bilanço açıklayarak, yatırımcıların yüksek enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırışının şirket karlarını düşüreceğine dair endişelerini yatıştırmasının ardından ABD borsaları ciddi kazanımlarla kapandı.





Haziran sonunda 17.5425 ile yılın zirvesini gören dolar/TL, BDDK'nın döviz fazlası olan bazı şirketlere TL kredi sınırlamalası sonrası 16.03'e kadar gerilemişti. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı ve yeniden 17.5'in üzerine doğru kademeli yükseldi.





TCMB'NİN REZERVLERİ 2022 YILINDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Dolar/TL dün akşam ve bu sabah 20 Aralık'tan beri en yüksek olan 17.58 seviyesine kadar yükseldikten sonra saat 08.52'de 17.58/17.58 seviyesinde işlem gördü. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si ise 900 puana yaklaştıktan sonra dün günü 851/862 puandan tamamladı.





CDS'in 900 baz puana yaklaşması dış borçlanma maliyetini çift yaneye getirirken, düşük rezervler yeni döviz kaynağı olmadan kur politikaların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı endişelerini getiriyor. TCMB rezervlerinin yeterliliğinin sorgulanmasıyla TL'nin daha çok değer kaybedeceği endişeleri piyasalara hakim konumda.





Bu endişelerle takip edilen TCMB net uluslararası rezervleri 8 Temmuz itibarıyla 2002'den beri en düşük seviye olan 6.1 milyar dolara kadar geriledi. Bankacılar öncü verilerden toplam rezervlerin de 100 milyar doların altını kısa sürede görebileceğini hesaplıyor.





Haftanın kalanında Türkiye başta olmak üzere faiz kararları da yakından takip edilecek. TCMB'den yüksek enflasyona rağmen en az bir yıl daha politika faizi tepkisi beklenmiyor.