Samanyolu Haber /Gündem / 'Küreselleşme bitti, adalaşma başladı' /17 Mayıs 2020 12:40

'Küreselleşme bitti, adalaşma başladı'

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney'in raporuna göre koronavirüs salgını sonrasında ülkeler arası işbirliğinin yerini 'jepolitik milliyetçilik' alacak.

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Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney’in raporuna göre, koronavirüs salgıno (Covid-19) sonrası küresel markaların yerini yerel servis ve ürünler alacak, e-ticaret hızlanacak.

Kearney, Covid-19’un küreselleşmeyi, bilinen anlamda sona erdirdiği, bunun yerini “adalaşma” trendinin alacağını ifade etti.

“Türkiye’yi Geleceğin Küresel Değer Zincirlerinde Konumlandırmak” adlı raporunda değerlendirmeler yapan ve “Küreselleşme sona ermiş gibi görünüyor. Ekonomiler kendi adalarına dönüşüyor” diyen Kearney Türkiye Partneri Sean Wheeler, küresel markaların yerini yerel servisler ve ürünler, fiziki mağazalardan yapılan alışverişin yerini giderek artan oranda e-ticaretin alacağını öngördüklerini kaydetti.

‘ÜLKELER ARASI İŞBİRLİĞİNİN YERİNİ JEOPOLİTİK MİLLİYETÇİLİK ALIYOR’

Cumhuriyet’te yer alan habere göre Wheeler, küreselleşme ile adalaşma dönemleri arasındaki farkları şöyle anlattı:

“Küreselleşme döneminde tedarik zincirleri çok katmanlı ve karmaşık bir nitelik taşırken Covid-19 sonrası adalaşma döneminde küresel değer zincirleri parçalanıyor; karmaşık sistemlerin birbirine olan ihtiyaçları gevşiyor ve liberal ticaret politikaları yerini korumacılık, ülkeler arası işbirliği yerini ise jeopolitik ve milliyetçilik alıyor.”

Wheeler, küreselleşmenin yerini adalaşma trendine bırakmasından en fazla fayda sağlayacak ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini savundu.
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