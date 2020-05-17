Her şey aksar ama bu hariç: Müteahhitlere garanti ödemeleri eksiksiz yapıldı

Geniş halk kesimleri iktidarın salgına karşı destek amacıyla çıkarttığı ancak gelirlerinin düşmesi ile sonuçlanan düzenlemeler, artan hayat pahalılığı ile boğuşurken kamu kaynakları ile fonlanan müteahhitler bütçeden yine paylarını aldı.







Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin rakamları açıkladı. Buna göre, 2019 Ocak-Nisan döneminde 330 milyar 430 milyon lira olan giderler bu yılın aynı döneminde yüzde 19,2 artışla 393 milyar 773 milyon liraya çıktı. Yılın ilk dört ayı sonunda giderler için ayrılan 1 trilyon 95 milyar 461 milyon liralık ödeneğin yüzde 35,9'u harcandı.





Mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan 75 milyar 550 milyon liralık ödeneğin de yüzde 33,1'i harcandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 artışla 24 milyar 993 milyon liralık mal ve hizmet alımı gideri yapıldı.





AKP iktidarlarının en tartışmalı harcama kalemlerinden olan müteahhitlik giderleri tüm sıkıntılara karşın hız kesmedi. Nisan ayında temizlik ihalesi dahil müteahhitlerden 1,5 milyon liralık hizmet alımı yapıldı.





Ocak ayında 1,6 milyar TL, Şubat ayında 716 milyon TL, Mart’ta 2 miyar TL ödeme yapılan müteahhitlerin bütçeden Nisan ayında aldığı tutar 1,2 milyar TL oldu. Dört ayda müteahhitlere 5.6 milyar TL aktarıldı. Bunun 1,9 milyar TL’si hizmet binası için verilirken 3,6 milyar TL’lik aktarma da “Diğerleri” adı altında yapıldı.





Yolcu ve araç garantili projeler için ödemelerin yapıldığı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne de ödeme ayı olması dolayısıyla Nisan’da 2 milyar TL’lik yardım verildi. Dört ayın sonunda Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yapılan Hazine yardımı 4.8 milyar TL’ye ulaştı.





Kişilere ait binaların kamu kurumları tarafından kiralanması şeklinde yaygınlaşan uygulamanın bütçeye olan yükü de azalmadı. Nisan ayında en yüksek kira ödemesi hizmet binalarına yapıldı. 663 milyonluk kira giderinin 559 milyonu bina kirası olarak ödendi.





Müteahhitlik giderleri arasındaki en yüksek bedelin de hizmet binalarına yapıldığı dikkate alındığında ülkenin içinde bulunduğu hiçbir güçlükte, bu ödemelerden vazgeçilmediği bir kez daha görüldü.



