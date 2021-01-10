Kürsüyü çalan gözaltında!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kongre binasını işgal edenlere yönelik soruşturmada ilk gözaltına alınanlardan biri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisine girerek masasına ayağını uzatan Richard Barnett oldu.





60 yaşındaki Barnett'a kamu malını çalmak dahil 3 suçlama yöneltildi. Pelosi'nin dizüstü bilgisayarının çalındığı belirtilmişti.





ABD Başkanı Donald Trump'ın taraftarlarından olana ve aşırı sağcı "Proud Boys" grubunun üyelerinden Nick Ochs kongre binasında çektiği fotoğrafını internetten paylaşmıştı.





HAWAİ'DE GÖZALTINA ALINDI





Kongre'yi işgal etmekle suçlanan Ochs'un Hawaii'de gözaltına alındığı, pazartesi günü mahkeme karşısına çıkacağı açıklandı.





Gözaltına alınan isimlerden biri de kongre binasında göstericilerle birlikte video çeken West Virginia Eyalet Meclisi üyesi Derrick Evans oldu. Evans'a yasak bölgeye girme suçlaması yöneltildi.





Baskında çaldığı kongre kürsüsüyle fotoğraf çektiren Adam Johnson da Florida'da gözaltına alındı.





Kongre baskını sırasında kurşun geçirmez yelek ve polis kalkanıyla görüntülenen Aaron Mostofsky'ın Brooklyn Yüksek Mahkemesi hâkiminin oğlu olduğu belirlendi.





Mostofsky işgal sonrası evinin önünde görüntülendi.





ABD Başkanına cephe alan isimlerden Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham ise, Trump taraftarları tarafından yuhalandı.





Ronald Reagan Havalimanı'nda senatörün etrafını saran Trump destekçileri Graham'a "Hain!" diye seslendi.