Samanyolu Haber /Dünya / Kürsüyü çalan gözaltında! /10 Ocak 2021 00:17

Kürsüyü çalan gözaltında!

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kongre binasını işgal eden ve dört kişinin ölümüne sebep kişilerin peşinde.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kongre binasını işgal edenlere yönelik soruşturmada  ilk gözaltına alınanlardan biri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisine girerek masasına ayağını uzatan Richard Barnett oldu.

60 yaşındaki Barnett'a kamu malını çalmak dahil 3 suçlama yöneltildi. Pelosi'nin dizüstü bilgisayarının çalındığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın taraftarlarından olana ve aşırı sağcı "Proud Boys" grubunun üyelerinden Nick Ochs kongre binasında çektiği fotoğrafını internetten paylaşmıştı. 

HAWAİ'DE GÖZALTINA ALINDI

Kongre'yi işgal etmekle suçlanan Ochs'un Hawaii'de gözaltına alındığı, pazartesi günü mahkeme karşısına çıkacağı açıklandı.

Gözaltına alınan isimlerden biri de kongre binasında göstericilerle birlikte video çeken West Virginia Eyalet Meclisi üyesi Derrick Evans oldu. Evans'a yasak bölgeye girme suçlaması yöneltildi.

Baskında çaldığı kongre kürsüsüyle fotoğraf çektiren Adam Johnson da Florida'da gözaltına alındı.

Kongre baskını sırasında kurşun geçirmez yelek ve polis kalkanıyla görüntülenen Aaron Mostofsky'ın Brooklyn Yüksek Mahkemesi hâkiminin oğlu olduğu belirlendi. 

Mostofsky işgal sonrası evinin önünde görüntülendi.

ABD Başkanına cephe alan isimlerden Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham ise, Trump taraftarları tarafından yuhalandı.

Ronald Reagan Havalimanı'nda senatörün etrafını saran Trump destekçileri Graham'a "Hain!" diye seslendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kürsüyü çalan gözaltında! Sonraki Haber >>

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:48:25