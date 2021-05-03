Türkiye’nin turizmde başarıya ulaşmak için başlattığı corona virüsü yasakları ve sıkı önlemler uluslararası basının gündemine oturdu. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, “Başarı şansı azalırken Türkiye tam kapanma ile turizm dönemini kurtarmayı umut ediyor” başlığını kullandığı kapsamlı analizde Türkiye’de turizmin çok sert bir darbe aldığını yazdı.





Ajans, “Erken rezervasyon büyük darbe aldı. Sezonu kurtarmak için Mayıs’ın ortasına kadar tam kapanma geldi. En çok turistin geldiği Rusya, uçuş yasağını genişletebilir” yorumunu yaptı. Reuters, “Türkiye’de turizm sektörü, birçok yabancı turist rezervasyonunu, vakaların hızla artmasıyla birlikte kaybederek bir kayıp sezonla daha karşı karşıya. Yaz dönemini kurtarmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan son çare olarak Mayıs ayının ortasına kadar tam kapanma getirdi” ifadesine yer verdi.









“TEMMUZU DA KAYBETME İHTİMALİ VAR”





Yabancı turistten gelecek nakit paranın Türkiye için kritik bir öneme sahip olduğu hatırlatılırken, Avrupa’da plaj, seyahat ve restoranların tekrar açıldığına dikkat çekildi.





Reuters’a konuşan seyahat acentaları da bu yılın geçen yıldan daha iyi olmayacağından endişelendiklerini söyledi. Özellikle Türk ve Rus turizm acentelerinin Ağustos ayına kadar zor zamanlar geçireceğine dikkat çekilirken, ajansa konuşan bir turizmci, “Tam kapanma kararı muhtemelen yaz sezonunu kurtarmaya yetmeyecek. Eğer hükümetin umut ettiği gibi Mayıs sonuna kadar 5.000 vakanın altına düşerse, ülkelerin Türkiye’ye karşı seyahat yasaklarını kaldırması bir süre alır. Temmuz ayını da kaybetme ihtimali var” dedi.





“BAKANIN AÇIKLAMASI İYİMSER”





Reuters’a açıklama yapan Moskova’daki bir turizm acentasında yönetici olarak çalışan Yan Starostina da, “Moskova’daki müşteriler halen Türkiye’ye gitmek istiyor fakat bunun Ağustos’a kadar mümkün olacağını sanmıyorum” dedi. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un 30 milyon turist açıklamasını yorumlayan Türk turizmciler, “Bu çok iyimser bir tahmin. Şu an yaklaşık Türkiye’deki 12.000 tur acentesinin yarısı kapandı, birçoğu borçlarını ödeyemiyor” yorumunu yaptı.





Antalya’daki bir otelde satış müdürü olarak görev yapan bir yetkili ise, tam kapanmanın geç geldiğini fakat iyi olacağını söyleyerek, “Eğer Rus turistler gelmezse çok ciddi batanlar olacak ve işten çıkarmalar olacak” dedi.