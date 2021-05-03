AKP oyları dip yaptı

Avrasya Araştırma Şirketi, Nisan ayındaki ikinci araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Artan koronavirüs vakaları sonrası alınan ilk 'kısmi kapanma' kararı öncesinde gerçekleştirilen, bir de anketin yer aldığı raporda çarpıcı sonuçlar yer alıyor.





Rapordan detaylar şöyle...





"Recep Tayyip Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı adayı olursa ona oy verir misiniz?" sorusuna verilen yanıtlar.













"'Hükümete ve Cumhurbaşkanına güveniyorum, pandemi bittiğinde ekonomik krizi bitireceklerdir' ifadesine katılıyor musunuz" sorusuna verilen yanıtlar.









"Türkiye'de bir ekonomik kriz olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar.









"Cumhurbaşkanlığı seçimine sadece Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan katılırsa sizce hangisi kazanır?" sorusuna verilen yanıtlar.









"Cumhurbaşkanlığı seçimine sadece Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan katılırsa sizce hangisi kazanır?" sorusuna verilen yanıtlar.













"Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan katılırlarsa hangisine oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar.









"Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan katılırlarsa hangisine oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar.









"Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener'den hangisine daha yakın hissediyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar.









"Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hangisine daha yakın hissediyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar.









"Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş'tan hangisine daha yakın hissediyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar.









"Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu'ndan hangisine daha yakın hissediyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar.









"Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna karşılık olarak verilen yanıtlardan çıkan sonuçlar ise şöyle... (Kararsızlar dağıtılmadan)









Kararsızlar dağıtıldığında ortaya çıkan sonuçlar ise şöyle...







