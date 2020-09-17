Samanyolu Haber /Gündem / Kürtçe ödev veren akademisyenin sözleşmesi sonlandırıldı /17 Eylül 2020 19:42

Kürtçe ödev veren akademisyenin sözleşmesi sonlandırıldı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Tarih bölümünde görev yapan öğretim üyesi Bekir Tank, öğrencilerine verdiği iki metnin Kürtçeye çevrilmesi ödevi yüzünden soruşturmalık oldu. Bekir Tank, sözleşmesi sonlandırılarak üniversiteden uzaklaştırıldı.

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İstanbul Ticaret Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Bekir Tank, 2017 yılında öğrencilerine verdiği iki metnin Kürtçeye çevrilmesi ödevi nedeniyle “bölücülükle” suçlanarak soruşturmalık oldu.

Rektörlük tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Bekir Tank 31 Ağustos 2020 itibarıyla sözleşmesi sonlandırılarak, okuldan uzaklaştırıldı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, 17 Şubat 2017’de öğrencilerine İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini Kürtçeye çevirmeleri için ödev veren Tank, dersin seçmeli olduğunu, bu dersle karşı önyargıları ortadan kaldırmayı amaçladığını ifade etti.

Dersi verdiği için Öğrenci Konseyi tarafından şikayet edildiğini dile getiren Tank, şunları söyledi:

Konuya Rektörlük soruşturma açarak, dersi hemen elimden aldı. Onlar benim artık ders vermemem için tecrit uyguladılar. 2018-2020 tarihleri arasında akademik performans nedeniyle sözleşmemi uzatmayacaklarını söylediler. 2017’de açılan soruşturma sonucunda bana kınama verdiler. 31 Ağustos 2020 itibarıyla sözleşmemi bitirdiler.

Uygulamanın, ‘inkar’ politikalarının devamı niteliğinde olduğunu söyleyen Tank, “Benim de yaptığım inkarcı politikalara meşru çerçevede karşı durmaktır. Bu bireysel bir hak gaspı değildir, bu bir halkın hak gaspıdır” dedi.
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