Kurtulmuş'tan IMF açıklaması: Kimse gizli görüşme yapmasın

Geçtğimiz günlerde IMF heyetiyle rutin görüşmeler kapsamında CHP ve İyi Parti temsilcilerinin bir görüşme gerçekleştirmesi iktidar kanadı tarafından çokça eleştiri malzemesi yapılmıştı. Tartışmaya bu kez AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı.







Kurtulmuş CHP ile IMF arasındaki görüşmeye ilişkin, "Türkiye IMF programlarına muhtaç kalmayacaktır. Kimse IMF ile gizli görüşmeler yapılmasın. IMF defteri kapandı" dedi.





Kurtulmuş şöyle dedi:





''IMF sadece ekonomik konularda tavsiyelerde bulunan bir kuruluş değildir. Küresel finans kapitalizminin önemli siyasal kurumlardan birisidir. Son söyleyeceğimi en başta söyleyeceğim. Birileri istese de istemese de Türkiye IMF'ye muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmıştır. Türkiye'deki bazı sıra dışı muhalif hareketlere de bu rahatsızlıktan dolayı destek verildiğini hep beraber izliyoruz. Türkiye IMF programlarına muhtaç kalmayacaktır. Kimse IMF ile gizli görüşmeler yapmasın.''







