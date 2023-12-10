Kurye öldü, zanlı kaçtı, günler sonrasına ait fotoğraf tartışma başlattı

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud’un 36 yaşındaki motokurye Yunus Emre Göçer’e resmi araçla çarparak ölümüne sebep olması ve tutuklanmadığı için yurtdışına çıkması gündemdeki yerini koruyor.







İsmail Saymaz: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ‘yukarıdan’ gelen bir telefonla ve Somali’ye jest için salıverilmiş olabilirİsmail Saymaz: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ‘yukarıdan’ gelen bir telefonla ve Somali’ye jest için salıverilmiş olabilir





TÜRK HEYET SOMALİ CUMHURBAŞKANINI ZİYARET ETTİ: MASADA ASKERİ İŞBİRLİĞİ VAR

BirGün’de yer alan habere göre; Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun Türkiye’den kaçmasından 5 gün sonra, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği’nden bir heyetin, Somali Cumhurbaşkanı’nı makamında ziyaret ederek askeri iş birliği hakkında görüşme yaptığı öğrenildi.





KAZADAN SONRA SERBEST BIRAKILDI ÜLKEDEN GİTTİ



30 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşen kazanın ardından Yunus Emre Göçer, hayati tehlike altında hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınırken Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, savcılığın karşısına bile çıkarılmadan karakoldan serbest bırakılmıştı. Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, 2 Aralık’ta tarifeli uçakla Türkiye’den elini kolunu sallayarak kaçmış, Yunus Emre Göçer ise 6 Aralık’ta yaşamını yitirmişti.





ÜST DÜZEY ASKERİ UZMANLAR DA KATILDI



Mohamed Hassan Sheikh Mohamud’un Türkiye’den kaçmasından 5 gün, Yunus Emre Göçer’in yaşamını yitirmesinden bir gün sonra ise (7 Aralık) Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği’nden bir heyetin, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’u makamında ziyaret ettiği öğrenildi.





Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı ve üst düzey askeri uzmanlar ve subayların katıldığı ziyaret, Somali Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinden paylaşıldı.





‘ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ…’



Somali Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kardeş ülkemiz Türkiye'den askeri uzmanlar ve üst düzey subayları kabul eden Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmud, Somali Ulusal Ordusu'nun yeniden inşası ve Eş-Şebab teröristleriyle mücadeledeki rollerinden dolayı kendilerine teşekkür etti” dendi.





Açıklamanın devamında, heyetin, Somali Cumhurbaşkanı ile mevcut askeri iş birliğinin güçlendirilmesi hakkında görüştüğü belirtildi:







“Bu toplantıya Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Sayın İbrahim M. Yağlı da katılarak, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin güçlendirilmesi, Türk kardeşlerin kurtuluş operasyonundaki desteğinin önemi ve Somali'ye yönelik eğitim planının ele alındığı belirtildi.”