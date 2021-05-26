Kutlu Adalı cinayetinin polis dosyasının kayıp olduğu iddia edildi

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, kendilerine ulaşan bilgiye göre Kutlu Adalı cinayeti dosyasının ortada olmadığını açıkladı.







Eski Başbakan Yardımcısı ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kutlu Adalı cinayeti dosyasının ortada olmadığı yönünde bir duyum aldıklarını açıkladı. Özersay, Kutlu Adalı’nın polis dosyasının kayıp olduğu yönünde duyum aldıklarını ve buna inanmak istemediklerini ifade etti.





Özersay’ın açıklaması şöyle: “Az önce bize ulaşan bir duyuma göre Kutlu Adalı cinayeti dosyası ortada yok, 1990’larda hazırlanan polis dosyası kayıp! Bunun doğru olduğuna inanmak istemiyorum!”





Sedat Peker’in Kutlu Adalı cinayetinde Mehmet Ağar ve Korkut Eken’i suçlamasının ardından bir açıklama da Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker’den gelmişti. Atilla Peker, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili savcılığa Korkut Eken’i suçlayan bir ifade verdi.









