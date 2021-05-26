Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın açıkladığı yaş çay fiyatına tepkiler büyüyor /26 Mayıs 2021 09:51

Erdoğan'ın açıkladığı yaş çay fiyatına tepkiler büyüyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yaş fiyatına üreticinin tepkisi büyüyor. Fiyatın yanı sıra günlük kona konulmasına da tepki gösteren üreticiler, son olarak yol kapattılar.

SHABER3.COM

Karadenizli çay üreticileri, hem açıklanan yaş çay alım fiyatlarına, hem de günlük kota ile alım yapılmasına tepki gösterdi. Önceki gün Kemalpaşa Çaykur fabrikası önünde başlayan eylemler dün, Hopa'ya taşındı. İşçiler, “Düşük fiyatla çay alınması bu halka en büyük ihanettir” dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir” demişti.

Oda TV'nin haberine göre çay üreticileri, Hopa Çaykur fabrikası önünde toplandı. Çaykur’a ilk kez çay satmadıklarını belirten üreticiler, kontenjansız çay toplayıp, fabrikaya sattıkları dönemler olduğunu hatırlattı.

Fabrika önünde toplananlara seslenen çay üreticilerinden Dursun Ali Koyuncu, "Fabrikanın önünde oturmakla, müdürle pazarlık yapmakla bu iş olmayacak. Eğer kademeli olarak kontenjanı arttırılmazsa, eşimizle dostumuzla toplanıp, perşembe günü daha büyük bir eylem yapacağız. Özel sektörün uyarılmasını istiyoruz. Düşük fiyatla çay almasınlar. Düşük fiyatla çay alınması bu halka en büyük ihanettir. Eylemimiz bir işaretti cüretimizi gösterdik" diye konuştu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın açıkladığı yaş çay fiyatına tepkiler... Sonraki Haber >>

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:48:33