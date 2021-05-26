Erdoğan, Soylu'yu görevden alacak mı?

Kulislerde, Soylu'nun Muammer Güler'in oğluyla ilgili ifadesi, “Acaba Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Arkamda durun’ mesajını mı vermek istedi” iddialarına neden oldu.







Kulislerde, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının odağındaki isimlerden biri olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin olarak, bu süreçte “Soylu’yu görevden almanın ya da istifasını istemenin, gerek iktidarı gerekse Türkiye’yi, ‘Mafya karşısında kaybetti’ pozisyonuna sokabileceği” belirtilirken “Erdoğan’ın sular durulmadan Soylu’yu görevden almayacağı” kaydediliyor.







Peker’in iddiaları karşısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun televizyonda yaptığı açıklamada, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları döneminde, evine operasyon yapılan dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’le ilgili “Benden önceki içişleri bakanlarının oğluyla ilgili birtakım şeyler var, para sayma makineleri filan” ifadelerini kullanması kulislerde, “Acaba Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Arkamda durun’ mesajını mı vermek istedi” sorusunu da beraberinde getirdi.





Cumhuriyet’te yer alan haber göre, Soylu’nun, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu üzerinden Erdoğan’a mesaj vererek “Şimdi de durum farklı değil. Türkiye’ye ve seçimle gelen iktidara yönelik bir operasyonun düğmesine basıldı. Süreç benimle başladı. Binali Yıldırım ve AKP’liler ile devam ediyor. Aynı oyun” mesajını vermek istediğine de dikkat çekiliyor.







Ayrıca Peker’in açıklamaları karşısında Adalet Bakanlığı’nın da “Erdoğan’ın talimatı üzerine” karşı hamlede bulunmak için yakın süreçte adım atacağı konuşuluyor. Bakanlığın, Peker ve iddiaları ile ilgili tüm hukuki süreci başlatacağına dikkat çekilerek “Yakın bir zamanda Peker’i Türk mahkemeleri karşısında, yargı önünde hesap verirken görürseniz şaşırmayın” değerlendirmeleri yapılıyor.

