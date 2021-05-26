Euro, 10,32 TL rekorunu kırdı

Yüzde 0,5 artışla 10,32 Türk Lirası’na kadar çıkan euro tarihi rekorunu kırdı. Euro, Amerikar Doları karşısında da son 4,5 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 1,22’ye yükseldi.







Euro'nun TL karşısında yeni rekor kırmasında euro/dolar paritesi etkili oldu. Euro, Türkiye saati ile 10.55 itibarıyla 10,32 TL rekorunu kırdı. Türkiye saati ile 14.00’te euro 10,31 TL’den satılıyor. Dolar ise 12.25 itibariyle 8,41 TL oldu.





Euro daha önce 14 Mayıs’ta 10.30 TL ile rekor tazelemişti.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kendisine yakın isimlerden Murat Uysal’ın Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden azledilmesi üzerine 8 Kasım 2020’de Instagram hesabında bakanlıktan istifa ettiğini duyurmuştu.





TCMB’nin Albayrak döneminde Hazine ile imzaladığı protokolle rezerv yönetimi yetkisini Hazine’ye devrettiği ve aynı dönemde “arka kapı formülleri” diye bilinen ihalesiz döviz satışı yapıldığı ortaya çıkmıştı.







Hazine’nin kamu bankaları üzerinden döviz satışı yapması resmi net döviz rezervinin -60 milyar dolara gerilemesine yol açtı.