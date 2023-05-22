Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan'da seçim sahtekarlığı /22 Mayıs 2023 07:55

Suudi Arabistan'da seçim sahtekarlığı

Türkiye’nin Suudi Arabistan’daki Cidde Başkonsolosluğu’nda bulunan 2A Nolu sandıkta, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Filistin asıllı Laila Elhaddad adlı seçmenin yerine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kızı Hadeel Salih Ali Alhaddad’ın oy kullandığı tespit edildi.

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Yurtdışı Seçmen Kurulu Başkanlığı, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında, 20 Mayıs günü Cidde Başkonsolosluğu’ndaki 2A Nolu sandıkta, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Filistinli Laila Elhaddad adlı seçmenin yerine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kızı Hadeel Salih Ali Alhaddad’ın oy kullandığını tespit etti.

Tutanak altına alınan olayla ilgili, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Hadeel Salih Ali Alhaddad hakkında, annesinin yerine oy kullandığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.
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