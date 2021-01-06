Kuzey Kore’den korona gösterisi: 5 bin kişilik maskesiz kongre

Corona virüsü dünya genelinde 86 milyondan fazla insana bulaşırken, 1.8 milyon kişi de salgında hayatını kaybetti. 1 yılı geride bırakan salgında, tek bir vakanın bile görülmediği nadir ülkelerden biri Çin’in sınır komşusu Kuzey Kore.





Dış dünyaya kapalı bir hayat sürülen ülkede, eşine çok sık rastlanmayan bir olaya imza atıldı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başa geçtiğinden bu yana ikinci kez Kore İşçi Partisi’nin kongresi düzenlendi.









Kapalı kapılar ardından gerçekleşen kongreye ait kareleri Kore Merkezî Haber Ajansı (KCNA) paylaştı. Yaklaşık 5 bin kişinin bir araya geldiği kongre salonunda tek bir kişinin bile maske takmadığı görüldü. Vaka görülmediği iddialarına inanmayan Batı medyası, ülkenin dört bir yanından gelen temsilcilerin kongre nedeniyle süper bulaştırıcı olabileceğini öne sürdü.





AŞI ALMAYA ÇALIŞIYORLAR





ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Pyongyang yönetiminin gizlice Covid-19 aşısı almak için bazı temaslarda bulunduğunu yazmıştı.

Timothy Walter imzalı haberde, Kuzey Koreli yetkililerin bazı Avrupa büyükelçilikleri ile temasta olduğu ve aşı almak için yardım istediği belirtildi. Kuzey Kore'nin aşı alma çalışmalarıyla ilgili olan bir kişi, Pyongyang yönetiminin aynı zamanda yoksul ülkelere yönelik küresel aşı ittifakı Gavi'den de faydalanmak istediğini söyledi.









