ABD'deki kritik seçimde sandıklar kapandı

Georgia'da eyaletin Senato'daki her iki sandalyesi için yapılan seçimlerde mektupla sandıklar kapandı, oyların sayım süreci başladı. Yarışta Demokratların adayı Raphale Warnock, Kelly Loeffler'a karşı önde görünüyor.





ABD, 20 Ocak'ta yeni yönetime hazırlanırken Senato'da çoğunluğu elinde tutacak olan partinin belirlenmesi ve Biden'ın başkanlığı döneminde atacağı adımların durumunu belirleyecek Senato seçimi'nda oy sayım işlemleri sürüyor.





Resmi olmayan verilere göre, Demokratların adayı Raphale Warnock, Kelly Loeffler'a karşı önde görünüyor. Purdue, Ossoff’Un %0.4 önünde ilerlerken Warnock ise Loeffler’in %0.4 önünde. Sayılan oy miktarı ise henüz kullanılan oyların %67’si.





Her eyaletin ikişer temsilcisinin bulunduğu 100 üyeli Senato'da şu anda Cumhuriyetçi Parti'nin 50 sandalyesi bulunuyor. Demokrat Parti'nin sandalye sayısı 46 ancak yasama süreçlerinde bu partiyle birlikte hareket eden iki bağımsız Senatör de eklendiğinde bu sayı 48'e yükseliyor.





Cumhuriyetçi Parti, Georgia'daki sandalyelerden en az birini kazanması halinde Senato'da çoğunluğu elinde tutmayı sürdürecek.





Georgia'daki iki sandalyeyi de Demokratların kazanması halinde ise her iki parti de 50 ile eşit üyeye sahip olmuş olacak. Bu durumda, anayasaya göre aynı zamanda Senato'nun da başkanı olan Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris oylamalarda eşitliği bozan oyu kullanacak.





Kimler aday?

Seçimlere kadar eyaletin her iki temsilcisi de Cumhuriyetçi Parti'ye aitti. İki senatör yeniden aday ve Demokrat adaylara karşı koltuklarını korumayı hedefliyor.





Bu koltuklardan birisi için 70 yaşındaki Cumhuriyetçi Senatör David Perdue, 33 yaşındaki Demokrat aday Jon Ossoff'a karşı; diğeri için de 50 yaşındaki Cumhuriyetçi Senatör Kelly Loeffler, 51 yaşındaki din adamı Raphael Wanock'a karşı mücadele ediyor.





Cumhuriyetçi Senatör Perdue, 2015 yılından bu yana Georgia'yı Kongre'de temsil ediyor. Reebok şirketinin eski CEO'su olan Senatör, parti içerisinde Donald Trump'a erken dönemlerinde destek veren isimler arasında yer alıyor. Perdue, halen Trump'ın en önemli destekçilerinden biri olmayı sürdürüyor. Son dönemde ise faaliyet alanları Senato'da üyesi olduğu komitelerle kesişen bazı şirketlerin hisselerine yatırım yapmasıyla tartışma yarattı. Perdue, usulsüz işlem yaptığı iddialarını reddediyor.









Demokrat rakibi Ossof ise seçim kampanyasına siyahların hak mücadelesinin en önemli kanaat önderlerinden biri olan ve 2020 yazında yaşamını yitiren John Lewis'in desteğini alarak başladı. Belgesel filmler yapan Insight TWI adındaki yapım şirketinin başına geçmeden önce, beş yıl boyunca Atlanta şehrinden Temsilciler Meclisi üyeliği yapan Demokrat Hank Johnson'ın ekibinde görev yaptı. Film yapımcılığı alanındaki deneyimini seçim kampanyasına da taşıdı ve Snapchat, TikTok gibi sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullandı.





Diğer Cumhuriyetçi Senatör Loeffler ise siyasi arenada nispeten yeni bir isim. Aralık 2019'da Georgia'nın eski senatörünün istifa etmesinin ardından eyalet Valisi Brian Kemp tarafından senatörlüğe atandı. Senato'nun en zengin isimlerinden biri olan Loeffler, kadın basketbol ligi takımlarından Atlanta Dream'in de sahiplerinden birisi. ABD'de ırkçılık karşıtı Siyahların Hayatı Değerlidir hareketine karşı olduğunu açıkladığı için basketbolcuların tepkisini çekti ve takımdaki hisselerini satma çağrılarına maruz kaldı.





Demokrat rakibi Warnock siyahların eşit haklar mücadelesinin en önemli isimlerinden Martin Luther King Jr'ın da görev yaptığı Atlanta'daki Ebenezer Baptist Kilisesi'nde pastör. Demokrat Parti siyasetinin yükselen isimlerinden Stacey Abrams ile birlikte seçmen haklarıyla ilgili Yeni Georgia Projesi'ni başlattı. Bu oluşum hakkında eyalette ikamet etmeyenlere oy pusulası gönderdikleri iddiasıyla soruşturma açılmış durumda.