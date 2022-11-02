Kuzey Kore ve Güney Kore ilk kez birbirlerinin kıyılarına füze fırlattı

Güney Koreli yetkililere göre K?uzey Kore, bu sabah yerel saatle 09.00'da doğu ve batı yönlerinde 10 füze fırlattı.





Füzelerden en az biri, iki ülke arasındaki fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nı 26 kilometre aşarak Sokço kentinin 57 kilometre doğusuna ve Ulleung Adası'nın 167 kilometre kuzeybatısına düştü.





Füzenin tespit edilmesinden sonra Ulleung Adası'nda sirenler çaldı ve halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı.



