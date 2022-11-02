Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Kore ve Güney Kore ilk kez birbirlerinin kıyılarına füze fırlattı /02 Kasım 2022 14:13

Kuzey Kore ve Güney Kore ilk kez birbirlerinin kıyılarına füze fırlattı

Kuzey Kore ve Güney Kore, 1953'te sona eren Kore Savaşı'ndan bu yana ilk kez birbirlerinin kıyılarına füze fırlattı. Seul, Pyongyang'ın füze denemelerine üç saat sonra yanıt verdi.

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Güney Koreli yetkililere göre K?uzey Kore, bu sabah yerel saatle 09.00'da doğu ve batı yönlerinde 10 füze fırlattı.

Füzelerden en az biri, iki ülke arasındaki fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nı 26 kilometre aşarak Sokço kentinin 57 kilometre doğusuna ve Ulleung Adası'nın 167 kilometre kuzeybatısına düştü.

Füzenin tespit edilmesinden sonra Ulleung Adası'nda sirenler çaldı ve halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı.

Ülkesinin güvenlik konseyini toplayan Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, füzenin Güney Kore karasularının dışına düşmesine karşın bunu sınır ihlali diye niteledi ve Kuzey'e "sert ve hızlı şekilde" yanıt verileceğini duyurdu.

Birkaç saat sonra, Güney Kore uçakları savaş uçaklarından Kuzey Kore'nin doğu kıyısı açıklarına üç füze fırlatıldı.

Füzelerin deniz sınırında Kuzey'in Güney'e fırlattığı füzeyle benzer bir mesafeye düştüğü belirtiliyor.

Kuzey Kore, bu hafta Güney Kore ile ABD'nin yarımada çevresindeki ortak askeri tatbikatını kınamıştı.

Pyongyang'ın açıklamasında ortak askeri tatbikatlara devam etmeleri halinde ABD ve Güney Kore'nin "tarihteki en korkunç bedeli ödeyeceği" öne sürülmüştü.

Askeri gözlemciler bunu örtülü bir nükleer silah kullanma tehdidi olduğunu söylüyor.

ABD ve Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore'nin yakında beş yıllık bir aradan sonra yeniden nükleer silah denemelerine başlamasının beklendiğini, Pyongyang'ın gerekli tüm hazırlıkları yaptığını öne sürüyor.
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