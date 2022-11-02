Samanyolu Haber /Gündem / Tahıl krizi sona erdi: Rusya'dan Türkiye açıklaması /02 Kasım 2022 14:16

Tahıl krizi sona erdi: Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rusya'nın tek taraflı askıya aldığı tahıl koridoru yeniden işlevsel hale geldi. Rusya, BM ve Türkiye'nin desteğiyle Ukrayna'dan gerekli yazılı garantileri aldığını söyledi. Ukrayna tarafından da yarın 8 geminin dolu bir şekilde limanlardan ayrılacağı açıklaması geldi.

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Ukrayna'da üretilen tahılın dünyaya ulaştırılması için açılan tahıl koridorundaki sorunlar çözüldü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirdi. 

Toplantının ardından gazetecilere konuşan Erdoğan, "Putin'i nasıl ikna ettiniz" sorusuna "Önce Biden'a sonra size anlatacağım" diye yanıt verdi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen ardından tahıl koridoru anlaşmasını tek taraflı olarak askıya alan Rusya'dan da bir açıklama geldi. 

Rusya Savunma Bakanlığı, "BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik. Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek" dedi. 
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