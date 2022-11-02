Tahıl krizi sona erdi: Rusya'dan Türkiye açıklaması

Ukrayna'da üretilen tahılın dünyaya ulaştırılması için açılan tahıl koridorundaki sorunlar çözüldü.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirdi.





Toplantının ardından gazetecilere konuşan Erdoğan, "Putin'i nasıl ikna ettiniz" sorusuna "Önce Biden'a sonra size anlatacağım" diye yanıt verdi.





RUSYA'DAN AÇIKLAMA





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen ardından tahıl koridoru anlaşmasını tek taraflı olarak askıya alan Rusya'dan da bir açıklama geldi.





Rusya Savunma Bakanlığı, "BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik. Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek" dedi.