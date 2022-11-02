“Küresel çatışmaya karşı tek garanti Rusya’nın zaferidir”

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





.Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ve çatışma cephede mevzi savaşlarına dönerken, Rusya’nın olası bir yenilgisinin daha büyük felaketlere yol açabileceği Rusya’da artık daha yüksek sesle dile getiriliyor.





Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın Ukrayna’da kaybetmesinin, Ukrayna’nın kazanması anlamına geleceğini bu durumun Rusya’nın varoluşuna yönelik bir tehdit ve mevcut Rusya’nın dağılması anlamına geldiğini vurgulayarak bunun, Rusya’nın nükleer caydırma politikasının 19. maddesini devreye sokmak için doğrudan bir neden olduğunu söyledi.





Medvedev, Batı’nın tüm dünyayı ittiği küresel çatışmaya karşı tek garantinin yalnızca Rusya’nın Ukrayna’daki tam ve nihai zaferinin olduğunu belirtti.





Telegram hesabından açıklalamarda bulunan Medvedev, “Batı ülkeleri dünyayı küresel savaşa itiyor. Küresel çatışmaya karşı tek garanti, Rusya’nın tam ve nihai zaferidir” diye yazdı. Okurlarını basit mantığı takip etmeye davet eden Medvedev, “Rusya kazanmıyorsa Ukrayna kazanıyor demek. Ukrayna’nın savaştaki amacı olarak daha önce ona ait tüm toprakları geri almak olarak gösteriliyor. Yani onları Rusya’dan koparmak. Bu, devletimizin varoluşuna yönelik bir tehdit ve mevcut Rusya’nın dağılması demek” ifadesini kullandı.





Bunun, Rusya’nın nükleer caydırma politikasının 19. maddesini devreye sokmak için doğrudan bir neden olduğunu kaydeden Medvedev, “Bu durumda, nükleer çatışmayı kim planlıyor? Bu nükleer dünya savaşını doğrudan kışkırtmak değil de nedir?” diye yazdı.





Medvedev, geçtiğimiz aylarda Rusya Federasyonu’na katılan 4 bölgeye ilişkin “Bu bölgeleri, halkın iradesi temelinde Rusya’ya dahil etme kararı sonsuza kadar sürecek. Bahsedilen toprakları kimsenin ele geçirmesine asla izin vermeyeceğiz ve orada yaşayan insanları korumak için mevcut tüm imkanları kullanacağız” ifadelerini kullandı.





Rusya’nın savunma doktrininde bulunan 19’uncu madde, Rusya veya müttefiklerinin topraklarını hedef alan balistik füzelerin fırlatıldığı yönünde doğrulanan bilginin gelmesi, düşmanın Rusya ve müttefiklerine karşı nükleer silah veya diğer kitle imha silahlarını kullanması, düşmanın Rusya’daki kritik öneme sahip devlet ve askeri tesislere etkide bulunması durumunda, ve/veya Rusya’ya karşı konvansiyonel silahla yapılan ve devletin varoluşunu tehdit eden saldırganlık, Rusya’ya nükleer silah kullanma hakkı veriyor.