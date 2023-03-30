Samanyolu Haber /Gündem / Lavrov Türkiye'ye geliyor /30 Mart 2023 15:57

Lavrov Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 6-7 Nisan'da ticari ve enerji konuları da dahil olmak üzere ikili ilişkileri görüşmek için Türkiye'ye gelecek.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'ticari ve enerji konuları da dahil olmak üzere ikili ilişkileri görüşmek üzere' Türkiye'ye gelecek. Sputnik'in aktardığına göre, Lavrov 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği iddialarına 27 Mart'ta yanıt vermiş, Putin’in söz konusu ziyaretin hazırlıklarının yapıldığına ilişkin haberlerin doğru olup olmadığı yönündeki soruya “Hayır, bu doğru değil” yanıtını vermişti.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 29 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaptığı resmi ziyarette Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşmuş, İran, Rusya, Türkiye ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının beklenen görüşmesinin gelecek hafta Moskova’da gerçekleşeceğini duyurmuştu. 
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