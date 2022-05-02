Samanyolu Haber /Dünya / Lavrov'dan tartışmalı sözler: 'Zelenski Yahudi olsa ne olur, Hitler de Yahudi kanı taşıyordu' /02 Mayıs 2022 19:38

Lavrov'dan tartışmalı sözler: 'Zelenski Yahudi olsa ne olur, Hitler de Yahudi kanı taşıyordu'

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan tartışılacak sözler geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalyan medyasına açıklamalarda bulundu. Lavrov, Ukrayna'daki operasyonların ne zaman biteceğine yönelik çıkan haberlere ilişkin açıklama yaparken, Ukraynalı askerlerin Nazi dövmeleri taşıdığını iddia etti ve ''En kötü antisemitiklerden bazıları Yahudilerdir'' ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalyan televizyon kanalı Rete 4'te, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı zafer elde ettiği 9 Mayıs'ta bitireceğine dair çıkan haberlere ilişkin Lavrov, "Rusya, Ukrayna'daki özel operasyonun tamamlanmasını, Nazizm'e karşı kazanılan 9 Mayıs Zafer Günü'ne kadar hızlandırmayı amaçlamıyor. Askerlerimiz eylemlerini belirli bir tarih üzerine yapay olarak uyarlamayacak. Ukrayna'daki operasyonun ritmi her şeyden önce sivil halk ve Rus askeri personeli için riski en aza indirme gereksinimine bağlıdır" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ SABOTE EDİYOR'
Ukrayna'daki Nazi varlığının inkar edilemeyeceğini, bazı Ukraynalı askerlerin vücutlarında Nazi sembollerinden dövmeler olduğunu savunan Lavrov, ''Zelenski Yahudi olsa ne olur! Bu gerçek Ukrayna'daki Nazi unsurlarının varlığını inkar etmiyor. Hitler'in de Yahudi kanı taşıdığına inanıyorum. En kötü antisemitiklerden bazıları Yahudilerdir'' yorumunu yaptı.

Sergey Lavrov açıklamasının devamında, nükleer savaştan kaçındıklarını ancak bu riski küçümsemediğini ve Kiev'in barış görüşmelerini sabote ettiğini dile getirdi.

 
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