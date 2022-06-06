Lavrov'un Ankara ziyareti sırasında gündeme gelmesi bekleniyor

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Sergey Günev imzası taşıyan habere göre Kremlin Sözcüsü Peskov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye tarafının Suriye’deki olası operasyonunu gündeme getireceğini düşündüğünü söyledi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye tarafının Suriye’deki olası operasyonunu gündeme getireceğini düşündüğünü söyledi.





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye gerçekleştirmeyi tasarladığı yeni operasyonun çarşamba günü Ankara’da iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından ele alınıp alınmayacağının sorulması üstüne, ‘çok büyük olasılıkla ele alınacağını düşündüğünü’ söyledi.





Rusya güçlerinin, Türkiye’nin operasyon düzenleyebileceği Suriye kentlerinin çevresindeki mevzilerini güçlendirdiği yönündeki haberler sorulunca, Kremlin sözcüsü, “Bu konuda yorum yapmayacağım. burada bahsedilen, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemen topraklarıdır. Bu devletin ordusu, kendi topraklarındaki alanları istediği derecede güçlendirebilir” dedi.





Bunun yanında Peskov, üç ülkenin, hava sahasından geçişine izin vermemeleri nedeniyle Dışişleri Bakanı Lavrov’un Sırbistan ziyaretini gerçekleştirememiş olmasına ilişkin, söz konusu ‘düşmanca davranışların, biraz rahatsızlık yaratsalar da Rus diplomasisinin önünü kesemeyeceklerini’ söyledi.



