Samanyolu Haber /Spor / Lazio, Fenerbahçe'ye 17.5 m euro ödeyecek /15 Eylül 2020 19:38

Lazio, Fenerbahçe'ye 17.5 m euro ödeyecek

Fenerbahçe, Lazio'nun Muriqi için 17 milyon 500 bin Euro ödeyeceğini duyurdu. Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde transfer bedelinin yüzde 5'i Fenerbahçe'ye ödenecek.

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Fenerbahçe, Vedat Muriqi’in İtalyan ekibi Lazio’ya transferiyle ilgili detayları açıkladı.Fenerbahçe’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bildirime göre, Lazio ile Muriqi’in sözleşmesinin 17 milyon 500 bin Euro net bedelle feshi karşılığında anlaşma sağlandı.

Açıklamada, “Transfer bedeline ilaveten, S.S. Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S. Lazio, Kulübümüze aşamalı olarak azami net 2.500.000 Avro bonus bedeli ödeyecektir. Ayrıca, S.S. Lazio tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S. Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüze %5 bonus bedeli ödeyecektir” bilgileri paylaşıldı.
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