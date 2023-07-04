Samanyolu Haber /Dünya / Le Monde gazetesinden Hakan Fidan portresi: Erdoğan’ın ‘kara kutusu’ /04 Temmuz 2023 21:00

Le Monde gazetesinden Hakan Fidan portresi: Erdoğan’ın ‘kara kutusu’

Fransız Le Monde gazetesi bugünkü sayısında Hakan Fidan portresi yayınladı. Tam sayfa ayrılan portrede, “rejimin ikinci adamı” olan ve Erdoğan’ın kirli sırlarını bilen Hakan Fidan için “kara kutu” benzetmesi yapıldı.

SHABER3.COM

Le Monde gazetesinin İstanbul temsilcisi Nicolas Bourcier tarafından kaleme alınan portrede Fidan’ın geçmişi ele alınırken önemli detaylara da vurgu yapılıyor. Fidan’ın MİT tırlarından Oslo görüşmelerine, Mısır ve Suudi Arabistan’dan Suriye ve Libya ile ilişkilere kadar rejimin tüm el yakan konularında baş sorumluluğu üstlendiği belirtiliyor.

Bourcier, Fidan’ın tüm meselelerde en ön safta ancak güvenli bir mesafeden ketum bir biçimde rol aldığının altını çiziyor ve “sadıkların en sadığı” olarak niteliyor.

Portrede, Fidan’ın İran’a olan sempatisinin yanı sıra 2020 yılında ABD tarafından öldürülen Devrim Muhafızları’nın dış operasyonlarını yöneten General Kasım Süleymani ile dostluğu da ön plana çıkarılıyor.

Bourcier, Hakan Fidan’ın AKP’nin diğer üyelerinin aksine zamanında “cemaate” hiç sempati duymayan birisi olduğunu söylüyor. “AKP ve Cemaat kadroları arasındaki savaşın” başlangıcının da Fidan’ın Cumhurbaşkanı’nın aracısı olarak PKK ile yürüttüğü gizli müzakereler ve Öcalan ile kurduğu yakın ilişki olduğunu iddia ediyor.

Gazeteciye göre, bir hakimin Fidan’ı “teröristlerle yasadışı görüşmeler yapmakla” suçlayarak soruşturma açması sonrasında Erdoğan devreye girdi ve devletteki Cemaat mensubu memurlara savaş açtı.

Bourcier, Hakan Fidan’ın 15 Temmuz sözde darbe girişimindeki tuhaf davranışlarına da dikkat çekiyor:

“15 Temmuz öğleden sonra, özellikle Ankara yakınlarındaki bir hava üssünde şüpheli faaliyetler olduğu konusunda bilgilendirildi. MİT Başkanı saat 16.00’da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı bilgilendirmiş ama sivil makamları bilgilendirmemiş. Marmaris sahil kasabasında tatilde olan Recep Tayyip Erdoğan “Haberi eniştemden akşam 8’de aldım” dedi. Cumhurbaşkanı, darbenin başlamasından üç saat sonrasına kadar uçağıyla tatil yerinden kaçmadı.”

“Durum kontrol altına alındıktan sonra Erdoğan’ın sağ koluna “Sınavı geçemedin” dediği ve istifasını kabul etmeyi reddettiği bildirildi. Ankara’nın diktatörü daha sonra çeşitli medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada “Dere geçerken at değiştirilmez” dedi. Hakan Fidan’ın elindeki bilgiler yeterince kesin olmadığı için mi tereddüt ettiği, yoksa darbecileri daha büyük bir tuzağa düşürmek için kasıtlı olarak girişimlerine izin mi verdiği bugüne kadar belirsizliğini korudu.”

Erdoğan’ın Fidan’ı “Artık sicilinde bir leke var” diye azarladığı bildiriliyor. Fidan’ın ise “Ne emrederseniz yapmaya hazırım” diye yanıt verdiği belirtiliyor. Daha sonra MİT Başkanı, PKK liderlerinin ve Gülen’in takipçilerinin peşini hiç bırakmadı. “Reis”in iyi bir askeri olarak neredeyse tek kelime etmeden. Hakan Fidan iktidarın gri alanlarında başarılı oldu ve istihbarat alanının opaklığı ona iyi hizmet etti. Ancak “kara kutu” şimdi spot ışıklarının altında.”

ENSAR NUR TR724 STRAZBURG
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Le Monde gazetesinden Hakan Fidan portresi: Erdoğan’ın... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:22:14