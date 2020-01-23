LeMan, Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul arazilerini kapak yaptı

Haftalık mizah dergisi LeMan son sayısının kapağına Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhında 13 dönümlük arsası olduğu haberlerini taşıdı.





LeMan, karikatüründe; Berat Albayrak’ın konuşmalarında sık sık kullandığı “Burası çok önemli” sözüne gönderme yaparak, arazilerinin üzerinde geziyor.





NE OLMUŞTU?





Kanal İstanbul güzergâhında arsa alanlar arasında bakan Berat Albayrak'ın da olduğu ortaya çıkmıştı.





Albayrak'ın avukatı Ahmet Özel, arsayla ilgili "Yabancı almasın düşüncesiyle sıradan bir satın almayla Sayın Berat Albayrak tarafından satın alınmıştır." açıklamasında bulunmuştu.



