LGS sona erdi: 1 milyon 200 binden fazla öğrenci katıldı

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu, 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler okul bahçelerinde sohbet etti, ihtiyaçlarını giderdi. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.





SONUÇLAR 30 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK





Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.





1 milyon 200 binin üzerinde öğrencinin başvuru yaptığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 81 ilde gerçekleştirildi. Eğitimde özelleştirme politikaları ve eğitime erişimde fırsat eşitsizliğinin derinleştiği dönemde gerçekleştirilen sınav sonuçlarına göre öğrencilerin eğitime devam edecekleri liseler belirlenecek.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav tamamlandı. Eğitimde özelleştirme politikaları nedeniyle her öğrencinin aynı imkanlarla hazırlanamadığı, fırsat eşitsizliğinin derinleştiği pandemi sürecinin ardından öğrenciler ilk kez maske takmadan sınava girdi.İki oturumda düzenlenen sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da başladı. 10.45'te sona eren birinci oturumun ardından 11.30’da ikinci oturum başladı. Sınav 12.50'de sona erdi.İki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda gerçekleştirilen sınavda 1 milyonun üzerinde aday ter döktü. İki oturum halinde yapılan sınavda adaylara çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi.