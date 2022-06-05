Samanyolu Haber /Gündem / Euro ilaçta 6.29 TL piyasada ise 17.76 TL /05 Haziran 2022 17:22

Euro ilaçta 6.29 TL piyasada ise 17.76 TL

Yüksek seyreden döviz kurları nedeniyle Türkiye'deki ilaç tedariğinde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Kurlarla ilaç fiyatları arasındaki makasın gittikçe açıldığı ve bu nedenle şirketlerin Türkiye2ye ilaç göndermek istemedikleri iddia edildi.

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Döviz kurlarının yüksek syretmesi nedeniyle Türkiye'nin ilaç tedariğinde bir dizi sıkıntı yaşandığı iddia edildi.

İlaç alım fiyatı ile piyasadaki döviz kuru arasındaki farkın yüksek olması nedeniyle bazı şirketiern Türkiye'ye ilaç satmak istemediği de gündeme getirilen iddialar arasında.

Evrensel'de yer alan habere göre ekonomik kriz ve artan döviz kurları nedeniyle eczane raflarında ithal birçok ilacı bulmak neredeyse imkansız hale geldi. İlaçların fiyatlandırmasında kullanılan avro kuru 6.2925 TL. Ancak bugün güncel kur 17.76 TL. İlaç döviz kuru ile reel kur arasında derin bir makas var. Bu makas döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak gittikçe açılıyor.

İlaç firmaları bu makas nedeniyle ürettiği ve ithal ettiği ilaçları Türkiye’ye ya hiç getirmiyor ya da çok az getiriyor. Tedaviye yeni giren ilaçların yüzde 80’i yılda bir kez güncellenen ilaç döviz kuru nedeniyle Türkiye’de bulunmuyor.

"DEFALARCA ÇAĞRI YAPTIK, DİNLEMEDİLER"

Sağlık Bakanlığı Fiyat Değerlendirme Komisyonunun ilaç kurunu yılda bir kez şubat ayında belirlediğini kaydeden CHP’nin eczacı kökenli Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, zam bekleyen firmaların piyasaya az sayıda ilaç sürdüğünü kaydederek Sağlık Bakanlığına defalarca çağrı yaptıklarını ama dinlemediklerini ifade etti.

İlaç krizinin her yıl yaşanmasına rağmen Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin kalıcı bir çözüm getiremediğini söyleyen Bulut, eczane eczane gezen hasta ve hasta yakınlarının ilaç bulamadığını ve mağdur olduğunu, ilaç kurunun yıl içinde 3-4 kez güncellenerek ilaç yokluğunun önüne geçilebileceğini kaydetti.
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