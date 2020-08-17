Libya'da diplomatik hareketlilik artıyor

Libya'da 2014'ten bu yana süren iç savaşın durdurulması ve siyasi bir çözüme ulaşılması için diplomatik hareketlilik artıyor.







Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), Halife Hafter güçlerine karşı üstünlük sağlayıp stratejik öneme sahip Sirte kentine harekat başlatacağını açıklaması, Mısır'ın da Sirte'yi "kırmızı çizgi" ilan ederek askeri müdahale tehdidinde bulunması, çatışmanın boyutlarının genişlemesi endişesini beraberinde getirmişti.





Sirte'nin silahtan arındırılması çağrısı





Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Trablus'ta Libyalı mevkidaşı Taha Siala ile görüşmesinde Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) Sirte kenti etrafında asker ve silahtan arındırılmış bölge oluşturulması önerisini desteklediklerini vurguladı. Maas, UMH'nın bu öneriyi "prensipte kabul etmiş olmasından" memnuniyet duyduklarını belirtti. UNSMIL'in önerisi, Halife Hafter kontrolündeki 130 bin nüfuslu Sirte kentinin silahlardan ve savaşçılardan arındırılmasını öngörüyor.





Libya'da "aldatıcı bir sükunet" yaşandığını belirten Maas, diğer yanda tarafların ve dış destekçilerinin ülkeyi silahlandırmaya devam ettiğini, askeri çatışmaların yoğunlaşması tehlikesinin hala büyük olduğunu kaydetti. Libya'da taraflar arasında ateşkes görüşmelerinin devam etmesi gerektiğini belirten Maas, "güvenilir bir ateşkesin tüm diğer alanlarda ilerleme kaydedebilmek için temel olduğunu" vurguladı.





Maas'tan BAE'ye mesaj: Nüfuzunu kullan





Libya'nın en önemli gelir kaynağını oluşturan petrol ihracatı da Maas'ın gündemindeydi. Maas, Hafter birliklerinin Ocak ayından bu yana petrol üretimine uyguladığı blokajın ülkeye milyarlarca dolarlık gelire mal olduğuna dikkat çekerek blokajın sona ermesi ve petrol gelirlerinin daha adil bir şekilde paylaştırılması gerektiğini kaydetti.





Maas Libya'daki temaslarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek. Abu Dabi yönetiminin Libya'da Halife Hafter birlikleri üzerindeki nüfuzunu kullanmasını beklediklerini belirten Maas, "Sadece şu an Libya'da ateşkese yapıcı katkıda bulunanlar Libya'nın geleceğinin bir parçası olabilir" diye konuştu.





Türkiye ve Katar savunma bakanları Trablus'ta





Maas'ın Libyalı mevkidaşıyla görüştüğü saatlerde Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gürel de Trablus'taydı. Akar ve Gürel, aynı saatlerde Trablus'a inen Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile birlikte Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş'u ziyaret etti.