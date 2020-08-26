Libya'dan bir şehit haberi daha

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Trablus’ta görevi esnasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.





MSB’nin açıklamasında “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.





ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU





Bakanlık, Trablus’ta Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz’ın şehit olduğunu açıkladı.