Libya'ya 'bavulla para gönderme' iddiasına Babacan ekibinden cevap

Türkiye’nin Libya Hükümeti ile yaptığı deniz, askeri ve güvenlik anlaşmalarının ardından Libya krizi uluslararası alanın en tartışmalı konularından birisi haline geldi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) yeni yılda ilk kez pazartesi günü arka arkaya topladı. Toplantıdan yansıyan bilgilere göre Türkiye, ilk etapta Libya'ya koordinasyon görevini üstlenmek üzere 35 asker gönderdi.





AKP yönetimi, Erdoğan başkanlığında yaptığı toplantılarda, önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlerken, gündemdeki konulara ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptı. TBMM'de kabul edilen tezkerenin ardından Libya'ya "peyder pey asker gönderileceği" açıklaması yapan Erdoğan, MYK toplantısında bu görüşünü aktardı.





Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesinin önünü açan tezkereyi kabul etmesiyle yeni bir gerilim başlarken, Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yeni partisini ocak ayında resmen kurması beklenen eski Başbakan Yardımcısı ve Bakan Ali Babacan ile ilgili bir iddia ortaya attı.





LİBYA'YA BAVULLAR İÇİNDE 300 MİLYON DOLAR GÖNDERİLDİ İDDİASI





Çölaşan, "Libya'ya bavulla giden paralar" başlıklı dünkü yazısında, AKP’den istifa eden Ali Babacan’ın Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde Libya’ya bavullar içerisinde 300 milyon dolar para gönderildiğini iddia etti. Babacan, ekibinden ise bu iddialara yanıt gecikmedi.





Libya’da Kaddafi’nin devrildiği süreçte ABD ile yapılan görüşmelerde gönderilecek paranın 300 milyon dolar olması konusunda anlaşmaya varıldığını öne süren Çölaşan, paranın hangi kaynaktan sağlandığının bugün bile bilinmediğini ifade etti.





Çölaşan, Ali Babacan’ın bu durum ortaya çıkınca, “Biz Libya'daki yeni yönetime üç ayrı seferde 100 milyon dolar gönderme sözü verdik” şeklinde açıklama yaptığını söyledi.





Çölaşan, Babacan’ın sözlerinin devamını şöyle aktardı:





“Aslında paranın hepsini bir seferde istediler ama ben uçak düşer müşer diye vermedim… Çünkü 100 milyon dolar nakit para (bavulla gönderildiğinde) yaklaşık 1.100 kilo ediyor. Önce 10 milyon dolar gönderdik, 100 kilo tutuyordu. Sonra 30'ar milyon dolarlık paketleri burada veya Libya'da (kendilerine) teslim ettik.”





KREDİ NAKİT OLARAK TRANSFER EDİLDİ





Söz konusu iddialara Ali Babacan ekibinden Babacan'a yakın bir isim cevap verdi.





Söz konusu cevapta Libya'daki bankacılık sisteminin ülkede yaşanan karışıklıklar nedeniyle çökmüş olduğu, bu nedenle de kredinin nakit olarak transfer edildiği ifade edildi.





Aynı yanıtta, verilen kredilerin tamamının faiziyle birlikte Hazine Müsteşarlığı’nın Merkez Bankası’ndaki hesaplarına geri ödendiğine dikkat çekildi.





'FAİZİYLE BİRLİKTE LİBYA MERKEZ BANKASI GERİ ÖDEDİ'





Cevapta şu ifadeler yer aldı:





"Türkiye ile Libya arasında 2011 yılında geçekleşen anlaşmalar, 4749 Sayılı “Kamu Finansmanının ve Borç Yönetimin Düzenlemesi Hakkındaki Kanun”da yer alan karar, izin ve onay süreçlerine tam olarak uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.





Kredi Anlaşması, Birleşmiş Milletler ve birçok uluslararası organ tarafından Libya’nın meşru temsilcisi olarak tanınan “Libya Ulusal Geçiş Konseyi”nce imzalanmıştır.





Libya'daki bankacılık sisteminin ülkede yaşanan karışıklıklar nedeniyle çökmüş olmasından dolayı sağlanan kredi nakit olarak transfer edilmiştir.





Alınan kredilerin tamamı tahakkuk etmiş faizi ile birlikte anlaşmada öngörülen süreden önce, Libya Merkez Bankası tarafından Hazine Müsteşarlığı’nın TCMB nezdindeki hesaplarına yapılan transferle geri ödenmiştir.





Konu ile ilgili tüm yazışma, izin, onay ve ödeme bilgileri Hazine Müsteşarlığı (mevcut Hazine ve Maliye Bakanlığı) kayıtlarında mevcuttur."