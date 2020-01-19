Lider, Kartal'ı yuvasında avladı

Beşiktaş-Sivasspor maçında 2-1'lik skorla üç puanı kazanan taraf konuk takım oldu.







40 puana yükselen lider Sivasspor'ta 67 dakikada Uğur kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş ligde son dört maçta üçüncü kez yenildi ve 30 puanda kaldı.







SİVASSPOR ALTIN DEĞERİNDE 3 PUANI KAPTI





Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftası olan 18. haftanın en kritik maçında lider Sivasspor ile zirve mücadelesi veren ekiplerden Beşiktaş, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.





Sivasspor nefes kesen maçı 2-1 kazanarak oldukça kritik bir galibiyet elde etti ve 40 puana çıkarak zirvedeki yerini korudu.





Beşiktaş; Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un üç puanla kapattığı haftada 1 puan ile alamadı ve 30 puanda kaldı.





Siyah-Beyazlılar, son dört lig maçında üçüncü kez mağlup oldu.





BEŞİKTAŞ EVİNDE TEK GOL ATABİLDİ





Sivasspor'un golleri 7. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan ve 45. dakikada Mustapha Yatabare'den geldi. 7. dakikada Erdoğan'ın frikik golünde Loris Karius inanılmaz bir hata ile topu elinden kaçırdı ve topun ağlara gitmesine sebep oldu.





Beşiktaş'ın golünü ise 33. dakikada Adem Ljajic kaydetti.





SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU:







