Lider Trabzonspor kupada da dolu dizgin

Denizli'de oynanan Altaş Denizlispor-Trabzonspor mücadelesinde ekipler Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkma mücadelesi verdi.





Hüseyin Türkmen'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan taraf Trabzonspor oldu.





Altaş Denizlispor 58. dakikada Mustafa Çeçenoğlu ile skora dengeyi getirdi.





77. dakikda sahneye çıkan Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi ise skoru belirleyen golü kaydetti: 2-1





Bu skorla Trabzonspor Ziraat Türkye Kupası'nda çevrek finale yükselirken, bir önceki turda Galatasaray'ı eleme başarısı gösteren Altaş Denizlispor ise turnuvaya veda etti.

