Samanyolu Haber /Spor / Lider Trabzonspor kupada da dolu dizgin /09 Şubat 2022 23:18

Lider Trabzonspor kupada da dolu dizgin

Altaş Denizlispor'u 2-1 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeurek finale yükseldi. Denizlispor bir önceki turda Galatasaray'ı elemeyi başarmıştı.

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Denizli'de oynanan Altaş Denizlispor-Trabzonspor mücadelesinde ekipler Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkma mücadelesi verdi.

Hüseyin Türkmen'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan taraf Trabzonspor oldu.

Altaş Denizlispor 58. dakikada Mustafa Çeçenoğlu ile skora dengeyi getirdi.

77. dakikda sahneye çıkan Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi ise skoru belirleyen golü kaydetti: 2-1

Bu skorla Trabzonspor Ziraat Türkye Kupası'nda çevrek finale yükselirken, bir önceki turda Galatasaray'ı eleme başarısı gösteren Altaş Denizlispor ise turnuvaya veda etti.
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