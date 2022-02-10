Samanyolu Haber /Ekonomi / Ziraat Bankası, takibe düşen tarım kredilerini yeniden yapılandıracak /10 Şubat 2022 00:08

Ziraat Bankası, takibe düşen tarım kredilerini yeniden yapılandıracak

Ziraat Bankası yönetiminin, takibe düşen tarım kredilerini yeniden yapılandıracakğı açıklandı. Söz konusu ugulama, 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

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Ziraat Bankası takipteki tarım kredileri için yapılandırma programı açıkladı. Söz konusu ugulama, 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacak. 30 Kasım 2021 tarihinde tarımsal kredilerden kaynaklı takip hesaplarında bakiyesi bulunanlar uygulamadan yaralanabilecek.

Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk, yapılandırmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bu imkân ile 30 Kasım 2021 tarihinde takip hesaplarında borcu bulunan tarımsal kredili müşterilerin, takipteki tarımsal kredilerine yönelik ödeme kolaylığı sunuluyor.

31 Mart 2022 tarihine kadar sürecek uygulamada, takip hesaplarında bulunan tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için, temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecektir.

Takipteki tarımsal kredinin tek seferde ödenmesi imkânı bulunmaması halinde ise cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borç, tarımsal faaliyetine devam eden müşterilerin gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebilecektir."
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