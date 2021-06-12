Limonlu su ne kadar faydalı: Gerçekten Zayıflatıyor mu?

C vitamini deposu limonun vücudun en önemli ihtiyaçlarından biri olan su ile buluşmasından oluşan limonlu suyun faydaları saymakla bitmeyecek cinsten. Özellikle sabahları içilen limonlu su, güne iyi bir başlangıç yapılmasını sağlarken, gün içinde de zinde kalınmasını sağlıyor. Peki, limonlu su zayıflatır mı? Limonlu su soğuk mu içilmeli sıcak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları…





Son zamanlarda limonlu suyun zayıflattığına dair söylentiler sıklıkla duyulur oldu. Ancak bu bilgi tam anlamıyla gerçeği yansıtmıyor. Çünkü uzmanlar limonlu suyun tek başına işe yaramayacağı konusunda uyarıyor. Çünkü, yapılan çalışmalarda sadece diyet ve egzersiz yapan kişilerde limonlu su içmenin faydalı olduğu görülmüştür.





Limon sindirim sisteminizi geliştiriyor ve gastrointestinal uyarıyor. Bu nedenle aç karnına limonu yemek yerine suyla karıştırılarak içilmesi gerekiyor. Limonlu su, içerdiği C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirirken, aynı zamanda demir emilimini artırıyor ve anti-inflamatuar etki gösteriyor.





Hastalıklara karşı güçlü olabilmek için iyi bir PH seviyesine sahip olmak gerekiyor ve limonlu su bu konuda önemli katlı sağlıyor.





Limonlu karışımlarla hazırlanan cilt temizleyici maskeler önemli etki yaratır. Aynı zamanda her sabah limonlu su içmek, cildinizin nem kazanmasını ve çok su içilmesini sağlayacaktır.





Limon ağız hijyenine yardımcı olur ve nefesi taze tutar. Yemek yedikten sonra dişleri fırçalama imkanı olmayan yerlerde limonlu su içmek ağız hijyeni konusunda yardımcı olacaktır.





Limonlu su içmek aynı zamanda iştahın bastırılmasına da yardımcı oluyor. Böylelikle kilo kontrolü açısından etkin rol oynuyor.





Limonun sadece bir organ veya sisteme değil tüm vücuda faydası vardır. Kalp hastalıklarından kansere kadar pek çok hastalıkla mücadelede yardımcı olur.





Tüm bu faydaların yanı sıra gün içinde uyanık ve dinç kalınmasına yardımcı olur. Kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlar. Limon suyundan en iyi faydayı görebilmek için uyandıktan sonra içtiğinizden emin olun.





Kilo kaybı açısından limonlu suyun sıcak veya soğuk içilmesi arasında çok büyük bir fark bulunmuyor. Ancak vücut ısısının korunması için enerji harcanması gerektiği için limonlu suyun da soğuk içilmesinin enerji harcanması bakımından daha uygun olduğu düşünülüyor.