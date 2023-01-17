Linç girişiminde kaymakamdı, o da yükseldi



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çıkan çatışmada hayatını kaybeden Piyade Er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan 2019 Pazar günü Çubuk’un Akkuzulu Köyü'ndeki cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyetine yönelik linç girişiminde bulunulmuştu. Linç girişimi sırasında Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e “basit yaralamadan” 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmiş, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sarıgün, “suç işlemeye tahrikten” ile 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

YÜKSELİŞ BAŞLADI

Saldırının gerçekleştirildiği tarihte Çubuk'ta Kaymakamlık görevinde bulunan Uğur Sezer, olayın ardından Çubuk'tan bakanlık merkez kadrosuna çekildi ve önce Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri sınıfına yükseltildi. Ardından Mülkiye Müfettişi kadrosuna atanan Sezer, son aşamada İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan son atama kararlarına göre de Uğur Sezer, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) "başkan yardımcılığı" görevine getirildi.





T24'ten Tolga Şardan'ın bugünkü yazısında, Sezer'in bürokraside yükleşini yazdı.





Şardan'ın yazısında yer alan bölümde şunlar yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılla birlikte bürokraside yeni atamalara imza atıyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı bünyesinde de bazı yeni görevlendirmeler gerçekleşti geçen hafta.

Bakan Süleyman Soylu'nun talebi doğrultusunda AFAD ve Göç İdaresi Başkanlığı'nda sessiz sedasız üst düzey atamalar yapıldı.

Önce AFAD'dan başlayalım.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda boş bulunan "başkan yardımcılığı"na Mülkiye Müfettişi Uğur Sezer getirildi.

Mülki idare kökenli yönetici olan Sezer'i, Büyüteç okurları 2 Şubat 2021'deki yazıdan hatırlayacaklar.

Kısaca özetlemek gerekirse; AFAD Başkan Yardımcısı olarak atanan Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta şehit cenazesi sırasında saldırıya uğradığı 2019'da Çubuk Kaymakamı'ydı.

Olayın ardından Çubuk'tan bakanlık merkez kadrosuna çekilen Sezer, önce Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri sınıfına yükseltildi. Peşi sıra Mülkiye Müfettişi kadrosuna atanan Sezer, son aşamada İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanı oldu.

Bu arada halen İçişleri Bakanlığı Spor ve Yardımlaşma Derneği Başkanı.

Kararnamesinin imzalanmasıyla geçen haftadan itibaren AFAD'ın iki başkan yardımcısından birisi olan Sezer'e Deprem ve Risk Azaltma ile Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü bağlandı."