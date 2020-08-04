Londra'da şok!: TL faizi yüzde 1.050'ye ulaştı

SAMANYOLUHABER- Londra'da swap (yabancı para-TL takası) piyasasında TL faizi en son tam gün işlem olan 29 Temmuz'daki yüzde 6,8 olan seviyeden yüzde 1.050'ye yükseldi.







Türkiye'de faaliyet gösteren bankalarının Londra piyasalarına lira akışını durdurmalarının etkisi ile 2019 yılı nisan ayında yüzde 1.200'e sert yükseldikten sonra odak noktası haline gelmişti.





Bu adım sonrası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların yasal özkaynakları ile sınırlaması sonrası ise bu piyasalarda işlem hacimleri yok denecek kadar azaldı.





Londra'da TL faizi yüzde 1.200'e yükseldikten sonra zaman zaman yaşanan sıçrama hariç tutulduğunda genel olarak yatay seyrediyordu. Swap getirileri zaman zaman dalgalansa da 2019 yılı nisan ayından beri yüzde 5'i hiç aşmamıştı.





TL'NİN FAİZİ NİÇİN FIRLADI?





Türkiye'den döviz çıkışını engellemek üzere Türk yetkililerin yurtdışına swap hattını kısması ya da kapatması sebebiyle Londra'da TL faizi yükseliyor.





Yurtdışı piyasalarda açığa satış gibi yöntemlerle dolar/euro alıp kısa vadeli Türk lirası borçlanan finans kuruluşları, sözleşmeler gereği istedikleri anda bu hattan Türk lirası bulup bu şekilde swap borçlarını ödüyorlardı.





Aradaki kur kazancı ise bu şekilde astronomik rakamlara ulaşabiliyordu.





Ancak hem Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerinin bitmesi hem de TCMB ile hükûmetin bütün kartlarını açık oynaması sebebiyle paradan para kazanan büyük finans kuruluşlarının dövizin yükselişini tahmin ederek borç aldıkları TL ile pozisyon oluşturmaları, hükûmeti kural dışına çıkmaya itti.





Dövizin yükselişini durduramayan hükûmet bu metotla büyük mali aktörleri temerrüte düşürme tehdidi ile hizaya getirmeye çalışıyor.





Temerrüt tehdidinden kaçmak isteyen yabancı finans kuruluşları ise büyük faizler ödeyerek Türk lirası bulmaya çalışıyor.