Listede Lukaşenko hariç herkes var!

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri 40 Belaruslu yetkiliye müeyyide kararı aldı.





Müeyyide kararı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin şerhini kaldırmasıyla alındı. Rum yönetimi geçen haftalarda Türkiye'ye müeyyide uygulanmadığı gerekçesiyle ortak açıklamayı bloke etmişti.





Oturuma başkanlık yapan Avrupa Konseyi Bakanı Charles Michel, "Bugün müeyyide kararı aldık. Haftalar önce aldığımız kararı yürürlüğe sokmak önemliydi. Sözümüzün arkasındayız mesajı verdik." dedi.





Michel, 40 Belaruslu yetkiliye müeyyide uygulanması için resmi sürecin cuma günü başlayacağını ifade etti.





Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, çelik yelek ve silahla poz vermişti.





AB, LUKAŞENKO'YU GÖRMEZDEN GELDİ





Lukaşenko'nun mevcut listede yer almadığını ifade eden Michel, "Gelişmeleri takip edeceğiz." diyerek göstericilere sert müdahale emrini verilmesine seyirci kaldıklarını ima etti.





Litvanya ve Hollanda liderleri müeyyide kararının seçimlerden 1,5 ay sonra alınmasına tepki gösterdi.





Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçimin sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesi ile başlamıştı.





Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.





Eylemlerde yüzlerce protestocu gözaltına alınırken, polis çok sert müdahalelerde bulundu.