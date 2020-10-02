Samanyolu Haber /Dünya / Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama bekliyor /02 Ekim 2020 12:47

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama bekliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Her vak'a hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var," diyerek bu vak'aların verilere eklenmediğini açıklaması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'den açıklama bekliyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 30 Eylül'de yaptığı basın açıklamasında, her vak'anın hasta kabul edilmediğini ve günlük olarak açıklanan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) verilerinde sadece Covid-19 semptomu gösteren kişilerin yer aldığını söylemesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa basın sözcülüğü, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçildiğini duyurdu.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre DSÖ, Sağlık Bakanı Koca’nın sözlerinin akabinde Türkiye’deki verilerin doğruluğu konusunda gazeteye yaptığı açıklamada, "Durumla ilgili ek açıklama için şu anda Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyiz ve daha fazla bilgi elde edildikçe sizi bilgilendireceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

OLUMLU VAK'ALARI İZOLE ETMEK BİR ÖN ŞART

DSÖ Sözcülüğü, testlerin, virüsün nerede olduğunu anlamak ve kontrol altına almak adına harekete geçmek için kritik bir halk sağlığı önlemi olduğu ve temasları izlemenin, olumlu vakaları izole etmek bir ön şart olduğunu belirtti.

Türkiye’nin test kapasitesini semptom göstermeyen vakalara da yükseltmiş olmasının övgüye değer olduğunu kaydeden DSÖ, semptomlarına bakılmaksızın tüm Covid-19 pozitif vakalarının izole edilmesinin salgının yayılma zincirinin kırılması için önerilmekte olduğunu ifade etti.

Ülkelerin, tüm Covid-19 pozitif vakalarını DSÖ'ye bildirmeye teşvik edildiğini dile getiren sözcülük, Bakan Koca’nın her vakanın hasta kabul edilmediği ve günlük olarak açıklanan verilerde semptom göstermeyen kişilerin yer almadığını söylemesi üzerine Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçildiğini ifade etti.
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