Samanyolu Haber /Dünya / Londra'da bıçaklı terör saldırı düzenlendi /02 Şubat 2020 19:28

Londra'da bıçaklı terör saldırı düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı terör saldırısı dehşeti yaşandı. Saldırgan polis tarafından vurulurken, olay sonrası yaralıların olduğu ifade edildi.

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Londra'da bıçaklı terör saldırısı gerçekleşti, saldırgan polis tarafından vuruldu. Yaralılar var.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kişi polisler tarafından vuruldu, olay terörle bağlantılı ilan edildi.

Londra polisinden yapılan açıklamada, "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi." ifadelerine yer verildi.

İngiliz basınındaki haberlerde, olayın yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

Görgü tanıkları da olay yerinde çok sayıda polis ve 9-10 ambulans bulunduğunu aktardı.
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