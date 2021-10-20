Bir zam da LPG'ye!

İki gün önce 23 kuruş motorine gelen 23 kuruşluk zammın ardından 21 Ekim 2021 Perşembe saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere “otogaz” (LPG) fiyatı 22 kuruş artacak.







Benzinin tonu piyasalarda 818 dolara çıktı. Doların 9,30 TL eşiğini de geçmesi akaryakıt tarifesine zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatı 16 Ekim’de 41 kuruş, 19 Ekim’de 23 kuruş artmıştı. Motorinin litresi İstanbul’un Avrupa yakasında 8,16 TL’den satılıyor.





Eşel mobil sistemi ile Özel Tüketim Vergisi’nden mahsup ediliyordu. Ancak İki hafta önce benzin, LPG ve motorin gibi akaryakıt mamûllerinden alınan ÖTV tutarı sıfırlandığı için gelen her zam pompaya yansıyor.







Hükûmetin ÖTV’yi eski oranlara çıkarması hâlinde benzin ve motorin fiyatlarının 10 TL’yi bulabileceği belirtiliyor.